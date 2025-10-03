為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄鳳山車站大樓四度招商流標 屋頂太陽能發電已出租

    2025/10/03 00:31 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄鳳山車站大樓四度招商流標，將改為自行招商。（記者陳文嬋攝）

    高雄鳳山車站大樓四度招商流標，將改為自行招商。（記者陳文嬋攝）

    高雄市鳳山車站開發大樓四度委外招商流標，台鐵改為自行招商營運管理，目前屋頂太陽能發電已完成出租，年收入400萬元，大樓空間將結合地方文化產業，發揮在地優勢、做出市場區隔，帶動地方觀光發展。

    鳳山車站開發大樓「空中鳳城」，是全國首座古城意象車站，但商場動線規劃不佳，鄰近又有日商Lalaport購物中心等競爭，台鐵推動促參ROT案，委外整建、營運、移轉，四度均無人投標，改為自行招商營運管理。

    其中，車站大樓屋頂裝設太陽能板，目前已完成出租，裝置容量687KW，預估年發電量90萬度，可供近3千戶家庭1個月用電，年收入400萬元。

    台鐵說，為加速大樓活化使用，研議後續辦理方向，將改採自行招商，結合台鐵獨具鐵道文化特色，規劃引入生活事業及辦公空間，以提升大樓使用效益，帶動車站周邊發展，營造嶄新風貌。

    台鐵說，自行招商營運管理將接地氣，鎖定潛在廠商提出餐飲、辦公等需求，將引進在地生活產業，廣納在地餐飲、文創、超市、生活百貨、電影業等，與Lalaport購物中心等，做出市場區隔，發揮在地優勢。

    此外，市府打通曹謹路10月底通車，增設汽機車臨停接送區、計程車招呼站等，民眾行駛曹謹路，順接至和平路及五權路，也可銜接車站地下停車場，不用繞一大圈停車，改善交通亂象。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播