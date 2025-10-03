高雄鳳山車站大樓四度招商流標 屋頂太陽能發電已出租

高雄鳳山車站大樓四度招商流標，將改為自行招商。（記者陳文嬋攝）

高雄市鳳山車站開發大樓四度委外招商流標，台鐵改為自行招商營運管理，目前屋頂太陽能發電已完成出租，年收入400萬元，大樓空間將結合地方文化產業，發揮在地優勢、做出市場區隔，帶動地方觀光發展。

鳳山車站開發大樓「空中鳳城」，是全國首座古城意象車站，但商場動線規劃不佳，鄰近又有日商Lalaport購物中心等競爭，台鐵推動促參ROT案，委外整建、營運、移轉，四度均無人投標，改為自行招商營運管理。

請繼續往下閱讀...

其中，車站大樓屋頂裝設太陽能板，目前已完成出租，裝置容量687KW，預估年發電量90萬度，可供近3千戶家庭1個月用電，年收入400萬元。

台鐵說，為加速大樓活化使用，研議後續辦理方向，將改採自行招商，結合台鐵獨具鐵道文化特色，規劃引入生活事業及辦公空間，以提升大樓使用效益，帶動車站周邊發展，營造嶄新風貌。

台鐵說，自行招商營運管理將接地氣，鎖定潛在廠商提出餐飲、辦公等需求，將引進在地生活產業，廣納在地餐飲、文創、超市、生活百貨、電影業等，與Lalaport購物中心等，做出市場區隔，發揮在地優勢。

此外，市府打通曹謹路10月底通車，增設汽機車臨停接送區、計程車招呼站等，民眾行駛曹謹路，順接至和平路及五權路，也可銜接車站地下停車場，不用繞一大圈停車，改善交通亂象。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法