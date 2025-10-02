高雄茂林挺花蓮 漏夜包300多個「吉拿富」送光復災區

高雄茂林族人挺花蓮，連夜包了300多個傳統美食「吉拿富」。（原民會提供）

高雄茂林族人愛心送暖，開了6小時車程抵達光復鄉，帶來漏夜趕包的300多個傳統美食「吉拿富」，還準備一大鍋香菇雞湯！

蔡約瑟是花蓮縣光復鄉馬太鞍部落阿美族人，也是高雄市花光同鄉會前會長，他說，堰塞湖潰堤當天，90多歲的媽媽剛好在家裡，趕緊到2樓避難，拿著拐杖看水淹很高，泥巴砂石很多，家具不斷被沖出。很感謝茂林社區協會來花蓮探望，還送上吉拿富和熱湯，老母親也一邊吃，一邊感謝茂林族人，說真的很好吃！

請繼續往下閱讀...

高雄市原民會指出，吉拿富（cinavu）在排灣語中指的是用葉片包米糧澱粉的原住民傳統食物，外型方長，類似部落版的粽子，內餡可能隨著不同族群或部落而有不同。

茂林社區發展協會理事長武仲杰說，看到族人遇難心裡非常難過，特別送上一點小小心意，給族人鼓勵與信心。高雄市原民會主委阿布斯指出，市長陳其邁關心來花蓮救災的團隊，一知道光復鄉有設籍高雄的族人，趕緊派她來關心，第一線支援並掌握族人的需要，全力協助。

高雄市原民會10月1日下午從高雄出發，開車挺進花蓮光復；高雄市茂林區公所、代表會、青年會及社區發展協會一行5台車、20名族人，主動擔任送暖志工，開了6小時車將愛心送暖到光復鄉，還帶來連夜包的300多個傳統美食吉拿富，並準備一大鍋香菇雞湯，送往災區給高雄族人和高雄市府救災團隊加菜，把溫暖帶進光復鄉。

愛心送暖到光復鄉，除了300多個傳統美食「吉拿富」，並準備一大鍋香菇雞湯。（原民會提供）

高雄市原民會主委阿布斯（前右）送上「吉拿富」給花蓮受災族人。（原民會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法