為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄茂林挺花蓮 漏夜包300多個「吉拿富」送光復災區

    2025/10/02 23:33 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄茂林族人挺花蓮，連夜包了300多個傳統美食「吉拿富」。（原民會提供）

    高雄茂林族人挺花蓮，連夜包了300多個傳統美食「吉拿富」。（原民會提供）

    高雄茂林族人愛心送暖，開了6小時車程抵達光復鄉，帶來漏夜趕包的300多個傳統美食「吉拿富」，還準備一大鍋香菇雞湯！

    蔡約瑟是花蓮縣光復鄉馬太鞍部落阿美族人，也是高雄市花光同鄉會前會長，他說，堰塞湖潰堤當天，90多歲的媽媽剛好在家裡，趕緊到2樓避難，拿著拐杖看水淹很高，泥巴砂石很多，家具不斷被沖出。很感謝茂林社區協會來花蓮探望，還送上吉拿富和熱湯，老母親也一邊吃，一邊感謝茂林族人，說真的很好吃！

    高雄市原民會指出，吉拿富（cinavu）在排灣語中指的是用葉片包米糧澱粉的原住民傳統食物，外型方長，類似部落版的粽子，內餡可能隨著不同族群或部落而有不同。

    茂林社區發展協會理事長武仲杰說，看到族人遇難心裡非常難過，特別送上一點小小心意，給族人鼓勵與信心。高雄市原民會主委阿布斯指出，市長陳其邁關心來花蓮救災的團隊，一知道光復鄉有設籍高雄的族人，趕緊派她來關心，第一線支援並掌握族人的需要，全力協助。

    高雄市原民會10月1日下午從高雄出發，開車挺進花蓮光復；高雄市茂林區公所、代表會、青年會及社區發展協會一行5台車、20名族人，主動擔任送暖志工，開了6小時車將愛心送暖到光復鄉，還帶來連夜包的300多個傳統美食吉拿富，並準備一大鍋香菇雞湯，送往災區給高雄族人和高雄市府救災團隊加菜，把溫暖帶進光復鄉。

    愛心送暖到光復鄉，除了300多個傳統美食「吉拿富」，並準備一大鍋香菇雞湯。（原民會提供）

    愛心送暖到光復鄉，除了300多個傳統美食「吉拿富」，並準備一大鍋香菇雞湯。（原民會提供）

    高雄市原民會主委阿布斯（前右）送上「吉拿富」給花蓮受災族人。（原民會提供）

    高雄市原民會主委阿布斯（前右）送上「吉拿富」給花蓮受災族人。（原民會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播