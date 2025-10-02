中秋大會「烤」！桃園萬人封街烤肉 10/6中壢SOGO商圈盛況再現

往年中壢「萬人封街烤肉」從大樓往下拍，十分壯觀。（資料照，記者李容萍攝）

中秋烤肉這「里」最香！桃園市中壢SOGO商圈周邊，分處興南、新街、金華、水尾4里的18個社區，每逢中秋節舉辦「萬人封街烤肉」，號稱全國最狂，今年依例於10月6日中秋當天上午老街溪畔健走，晚上舉辦烤肉暨晚會活動，計有820組報名，加上臨時加入的親友團、將有上萬名鄉親在大街一起大會「烤」同歡，盛況可期。

桃園市新都心生活文化協會理事長奚潔珍表示，協會今年以「桃園新青年，歡樂慶中秋」為主題，辦理樂活新都心社區總體營造活動，6日上午7點30分進行老街溪健行，傍晚登場的中秋無煙烤肉，報名總計820組，以每組10人加上串場親友估算，參加人數達萬人規模；因應活動需要，從6日凌晨至晚上11點50分，包括六和路、九和五街等路段，協會已申請封路及車輛淨空，請車輛配合改道。

新街里長莊金泉說，協會所在是中壢區公所、六和商圈、SOGO商圈周邊18個社區，自辦萬人封街烤肉活動已有22年歷史，每組提供10人份食材及無煙烤肉器材租用，加上每組可領取摸彩券一張，摸彩獎品有高級電視、烤箱、電風扇、除濕機、吸塵器、吹風機、腳踏車等獎品，是社區家戶最期待的活動。

市府青年事務局長侯佳齡指出，青年局位在環北路、毗鄰中壢區公所，也算是新都心的「厝邊」，今年的封街烤肉，青年局受邀包辦表演節目，將邀請鄰近中原、元智大學熱舞社接力表演，展現青年社團成果。

桃園中壢「萬人封街烤肉」是當地里民家戶最期待的年度活動。（莊金泉提供）

桃園市中壢SOGO商圈周邊，分處興南、新街、金華、水尾4里的18個社區，每逢中秋節舉辦「萬人封街烤肉」，號稱全國最狂。（莊金泉提供）

