太平青鳥將熄燈 童子瑋建議轉公共性旅宿 謝國樑明會勘活化

基隆港西岸的太平青鳥書店將於10月22日熄燈，現有空間下一步怎麼走？議長童子瑋晚間建議轉化成公共性的旅宿如青年旅舍，像香港的美荷樓（Mei Ho House）改成青年旅舍。市長謝國樑明天將到太平國小勘查，研議空間如何活化。

太平青鳥書店是利用太平國小舊校舍營運，可以俯瞰基隆港，民眾說這裡很漂亮，書店熄燈很可惜。童子瑋晚間貼文指出，這棟校舍從太平國小到書店，有很多城市的記憶與期待，書店關閉之後，下一步該怎麼走，他覺得很有想像空間。

童子瑋說，也許這裡能嘗試做青年旅舍，因為基隆很少有這樣面山望海的空間，做青旅醒來就看見港都海浪、晚上賞基隆夜景，這會是一種完全不同的體驗，在其他城市，能夠看到山海交界的很少，幾乎都蓋高級住宅，如果把它留下來、轉化成公共性的旅宿，會很有意義。

就像香港的美荷樓（Mei Ho House）原本是公屋，如今改成青年旅舍，讓旅客在住宿之餘，也能了解香港早年的生活故事。還有倫敦的 Ragged School Museum，原是十九世紀的學校，現在則完整重現舊教室氛圍，成為人們理解歷史的方式。這些案例顯示，舊建築不必只是靜態保存，可以變成帶動文化與城市活力的能量。

他認為，如果太平青鳥能結合住宿與文化展示，甚至和旁邊的基隆地標公園串聯起來，白天看山看海，晚上回到舊校舍裡參加一場展演，或者就住上一晚，感受山城夜裡的風景。大家可以一起來討論，一起為這裡找出下一段故事。

市府都市發展局表示，將在年底重新招商，至於經營型態沒有侷限。市長謝國樑明天將到太平青鳥書店勘查，研議空間活化問題。

議長童子瑋建議太平青鳥的老建物可以保留下來轉型為公共旅宿。（童子瑋提供）

太平青鳥書店視野極佳，可以俯瞰基隆港景。（記者盧賢秀攝）

