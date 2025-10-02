桃市公園禁明火 唯一限定虎頭山公園開放免費中秋烤肉

中秋連假將至，桃園市境僅虎頭山公園常態性設有免費烤肉區。（記者李容萍攝）

中秋連假將至，桃園市境僅虎頭山公園常態性設有免費烤肉區，提供54個爐位，開放時間為上午11點到下午5點，民眾可於上午10點30分至下午3點30分到市府風景區管理處排隊登記使用，每人限以1張證件（身分證、健保卡、駕照等證件）申請1個生火烤肉位置，每天僅得申請1次1個時段，額滿後不再受理申請。

面對許多市民近日詢問桃園市中秋烤肉何處去？市府養護工程處主任祕書姜志男今日表示，桃園市13個行政區一般公園今年不開放烤肉，維持空氣品質，只在虎頭山公園常態性免費烤肉區有開放供民眾烤肉，公園除烤肉區外，其它區域禁止明火，也不允許民眾自行攜帶爐架生火烤肉，民眾若在一般公園烤肉，可依「桃園市公園管理自治條例」規定，處500元以上5000元以下罰鍰。

請繼續往下閱讀...

事實上，虎頭山公園有免費烤肉區，烤肉區分為A區25個爐位，以及B區共29個爐位，烤肉爐位採現場登記，平常的週休假日在樹蔭下的石椅，可見三五好友或忙著翻動各項食材，陣陣烤肉香撲鼻，往年烤肉區內是越到中秋，現場登記名額幾乎秒殺。

中秋連假將至，桃園市境僅虎頭山公園常態性設有免費烤肉區。（記者李容萍攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法