為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃市公園禁明火 唯一限定虎頭山公園開放免費中秋烤肉

    2025/10/02 21:59 記者李容萍／桃園報導
    中秋連假將至，桃園市境僅虎頭山公園常態性設有免費烤肉區。（記者李容萍攝）

    中秋連假將至，桃園市境僅虎頭山公園常態性設有免費烤肉區。（記者李容萍攝）

    中秋連假將至，桃園市境僅虎頭山公園常態性設有免費烤肉區，提供54個爐位，開放時間為上午11點到下午5點，民眾可於上午10點30分至下午3點30分到市府風景區管理處排隊登記使用，每人限以1張證件（身分證、健保卡、駕照等證件）申請1個生火烤肉位置，每天僅得申請1次1個時段，額滿後不再受理申請。

    面對許多市民近日詢問桃園市中秋烤肉何處去？市府養護工程處主任祕書姜志男今日表示，桃園市13個行政區一般公園今年不開放烤肉，維持空氣品質，只在虎頭山公園常態性免費烤肉區有開放供民眾烤肉，公園除烤肉區外，其它區域禁止明火，也不允許民眾自行攜帶爐架生火烤肉，民眾若在一般公園烤肉，可依「桃園市公園管理自治條例」規定，處500元以上5000元以下罰鍰。

    事實上，虎頭山公園有免費烤肉區，烤肉區分為A區25個爐位，以及B區共29個爐位，烤肉爐位採現場登記，平常的週休假日在樹蔭下的石椅，可見三五好友或忙著翻動各項食材，陣陣烤肉香撲鼻，往年烤肉區內是越到中秋，現場登記名額幾乎秒殺。

    中秋連假將至，桃園市境僅虎頭山公園常態性設有免費烤肉區。（記者李容萍攝）

    中秋連假將至，桃園市境僅虎頭山公園常態性設有免費烤肉區。（記者李容萍攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播