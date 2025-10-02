為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    最美的風景！鏟子超人們齊聚光復車站 高唱《島嶼天光》逼哭數萬人

    2025/10/02 23:10 即時新聞／綜合報導
    鏟子超人們在光復車站前一起合唱《島嶼天光》。（圖翻攝自Threads）

    鏟子超人們在光復車站前一起合唱《島嶼天光》。（圖翻攝自Threads）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創下游的光復鄉，連日來大批「鏟子超人」湧入災區協助救災，也發生不少令人動容的故事。外科醫師「Carro Tsai」週四（2日）轉發鏟子超人們在光復車站前一起合唱太陽花學運主題曲《島嶼天光》的影片，逼哭數萬名網友！

    「天色漸漸光，咱就大聲來唱著歌，一直到希望的光線，照到島嶼每一個人。天色漸漸光，咱就大聲來唱著歌，日頭一爬上山，就可以轉去啦……大家攏是！勇敢的台灣人！」Carro Tsai今天轉發網友在Threads分享的影片，可以看到有大批從外地來的鏟子超人，齊聚在光復車站高唱《島嶼天光》，大家唱完後高喊「光復加油」，影片最後還看到一名疑似花蓮當地的阿姨，感動的向鏟子超人們鞠躬道謝。

    Carro Tsai提到這幾天傳出的花蓮縣府阻擋愛心物資、義煮團、醫療團等荒謬情事，再回頭看看這些熱情且善良的台灣人，「現在你知道為什麼支傅寶夫婦要想盡辦法阻撓和造謠阻止志工進入災區了吧」。

    該影片曝光至今已有超過數萬名網友讚爆，「在現場真的很感動，台灣人團結一心的畫面有夠好看」、「這才是花蓮縣政府要趕走鏟子超人的原因吧」、「每次唱這首或聽到這首歌眼眶就濕了」、「這麼可愛的一群人，這麼棒的一片土地，為什麼就是有那麼一群髒東西想賣掉我們的家？」、「他們就是不喜歡台灣人太團結」、「謝謝所有勇敢的台灣人，台灣有你們真好」。

    在 Threads 查看

