恆春古城建城150週年 明華園返鄉創專屬《瑯嶠風雲》

恆春建城150週年紀念大戲《瑯嶠風雲》，將於10月4日晚間7時在恆春聯福磚窯前草皮盛大登場，屆時真的北門城牆還會成為次舞台以利演出。（記者陳彥廷攝）

恆春建城150周年紀念大戲《瑯嶠風雲》，將於10月4日晚間在恆春聯福磚窯前草皮盛大登場，明華園戲劇總團今天舉行彩排宣傳，吸引在地鄉親，不僅以城牆作為背景，還首度跨界火舞團隊，令人神往150年來，恆春古城所帶給台灣的波瀾與壯闊。

恆春古城今年建城150周年，目前大部分仍保存完整，為擴大紀念這項影響恆春半島甚至全台百餘年歷史的建設，屏東縣政府特別邀請明華園戲劇總團回到故鄉，專門為恆春建城帶來專屬的紀念大戲《瑯嶠風雲》，今天在北門城牆旁舉行彩排宣傳，也吸引地鄉親先睹為快。

請繼續往下閱讀...

屏縣府表示，《瑯嶠風雲》由明華園藝術總監陳勝福與導演黃致凱聯手製作，執行長陳昭賢擔任製作人，以恆春古城為背景打造免費大型戶外史詩戲曲演出，集結明華園戲劇團藝術家族與跨世代、跨領域演員，其中還以北門城牆為次舞台，以實地舞台實地演繹影響全台灣的歷史劇碼，營造壯闊而沉浸的氛圍，讓觀眾彷彿穿越時空，見證百年前的風雲激盪。

縣長周春米說，《瑯嶠風雲》以「羅發號事件」、「牡丹社事件」及清廷立縣建城主軸，交織出族群對立與合作的張力，從1871年琉球船難展開透過原住民領袖潘文杰、義士陳尊賢、義軍陳福傳等歷史人物重塑，勾勒戰爭與命運抉擇壯烈情節，將歷史的勇氣與犧牲化為當代的土地記憶，不僅是一場演出，更是對歷史、土地與族群的致敬，重現恆春古城150年榮光。縣府文化處邀請全國民眾中秋連假到恆春半島賞月看戲，共同感受南國文化的厚度與魅力。

恆春建城150週年紀念大戲《瑯嶠風雲》，將於10月4日晚間7時在恆春聯福磚窯前草皮盛大登場。明華園戲劇總團今天舉行彩排宣傳，演員小試身手就已震憾全場。（記者陳彥廷攝）

恆春建城150週年紀念大戲《瑯嶠風雲》，將於10月4日晚間7時在恆春聯福磚窯前草皮盛大登場。明華園戲劇總團今天舉行彩排宣傳，演員小試身手就已震憾全場。（記者陳彥廷攝）

恆春建城150週年紀念大戲《瑯嶠風雲》，將於10月4日晚間7時在恆春聯福磚窯前草皮盛大登場。明華園戲劇總團今天舉行彩排宣傳，演員小試身手就已震憾全場。（記者陳彥廷攝）

恆春建城150週年紀念大戲《瑯嶠風雲》，將於10月4日晚間7時在恆春聯福磚窯前草皮盛大登場。明華園戲劇總團今天舉行彩排宣傳，演員小試身手就已震憾全場。（記者陳彥廷攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法