金門縣「2-29號計畫道路」動土 陳福海：帶動地區產業發展

「金門縣2-29號計畫道路新闢工程」動土，縣議員洪成發（右起）、立委陳玉珍、縣長陳福海、內政部次長董建宏等人共同主持動土典禮。（記者吳正庭攝）

金門縣政府今天舉行「2-29號計畫道路新闢工程」動土典禮，縣長陳福海說，這條長830公尺的道路有將近一半是私人土地，若非地主配合，少1塊地都不行；道路完工對促進地方繁榮、帶動產業發展具有深遠意義。

「金門縣2-29號計畫道路」位於金寧鄉，是地方重要的交通節點，是1條負有分流任務的道路，有人說，它像金門「第二條中央公路」；金寧鄉長楊忠俊說，除了觀光效益、交通便利，這對金門大橋另一端的烈嶼鄉是1條「維生道路」，若郷民有緊急醫療需求，從大橋5.4公里的路程下橋，可截彎取直，省去以往繞行市區，直接貫穿西半島綠地到金門蜂腰地帶的中心點瓊林村，再直通東半島衛生衛利部金門醫院。

國民黨立委陳玉珍說，感謝內政部前部長林右昌2023年兌現承諾，將此道路工程納入2021到2027年的生活圈道路系統。

內政部政務次長董建宏說，2010年曾陸續參與金門、連江縣的環境規劃，深知離島建設大不易，更需要中央的幫助，中央與地方合作，讓環境變得更好。

縣府指出，「金門縣2-29號計畫道路」由內政部國土署核定工程經費1億404萬元，加上土地7000多萬元，中央補助1.3億元，自金門大橋金寧端起點，沿慈湖路口銜接至環島西路二段瓊安路口，其上有41個地主，全長約830公尺，路寬21.5公尺，採雙向1快車、1慢車的2車道設計，並設置單側自行車道、人行道等，預計工期498天，2027年完工。

「金門縣2-29號計畫道路新闢工程」預計工期498天。（示意圖，金門縣政府提供）

內政部政務次長董建宏說，離島建設不易，更需要中央的幫助，中央與地方合作，讓環境變得更好。（記者吳正庭攝）

「金門縣2-29號計畫道路新闢工程」動土，現場舞獅表演獲得滿堂彩。（記者吳正庭攝）

