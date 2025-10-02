台南年底直飛熊本、沖繩 航線布局藏一關鍵

台南市府與台灣虎航合作，促成年底前推出「台南─熊本」、「台南─沖繩」2條新航線。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲與市府團隊積極爭取國際航班，將與台灣虎航合作，預計年底前開闢「台南─熊本」、「台南─沖繩」2條全新航線，為南部國際旅遊市場注入新動能。市府幕僚透露爭取關鍵，希望台南機場能夠提供雲嘉南地區及北高雄、金門、澎湖六縣市逾250萬國人，另一個快速轉運選擇，並提升多樣性台灣國際行銷。

市府幕僚表示，台南是日本坊間台灣主題旅遊書集中篇幅僅次於大台北（含九份地區）的城市，在日知名度極高，這波航線布局自去年「台南400」契機積極規劃，送交中央的「彩虹航班」規劃方案終於開花結果，希望未來還有機會拓展至關西、仙台。

他指出，交通便利等於提升城市產值，正如鐵路地下化與捷運建設，節省市民時間就是實質效益。台南機場本就具備國際航線營運能量，相關單位早已整備完善，如今恢復使用更能善用公共投資。

台南機場坐落市區，舊城人口即逾百萬，「騎機車就能搭機出國」成為最大亮點。從市區、美食、古蹟到南科商務需求，都比鄰近城市更具優勢。此外，雲嘉南及澎湖、金門旅客，也能透過台南轉接國際航線，符合區域均衡發展政策，服務範圍逾250萬人。

市府幕僚建議，虎航不僅要載台灣旅客赴日，也應承擔行銷台灣任務，把更多日本遊客帶進台南與南部觀光。初期班表為每週二、五飛熊本，每週四、日飛沖繩，未來可望依市場回饋增班。「南部鄉親若想飛更多地方，就多多利用台南機場吧！」

台南機場將為國際旅遊航線注入新動能。（記者洪瑞琴攝）

