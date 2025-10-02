金馬62聯名禮盒曝光 中部5縣市女力首長走星光大道開賣啦

彰化縣長王惠美（右起）、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠共同介紹產品。（記者湯世名攝）

女力報到！「五星連線-金馬62聯名商品曝光記者會」今晚（2日）在彰化縣全國麗園大飯店登場，彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善及嘉義市長黃敏惠出席，宣布中部5縣市首度聯名推出「金馬62禮盒」及「五星綜合水果盤」，攜手推廣地方農產、設計與觀光，展現中台灣團結合作、行銷在地特色走向全國與國際的決心。

中部5縣市首長先後率縣市政府員工、業者等人走星光大道進場，分別介紹屬於自己縣市的特產與創意產品。

請繼續往下閱讀...

彰化縣的金馬62聯名禮盒與二水鄉在地品牌「水水果饌」合作，利用白柚皮再製成果乾，展現全果利用與循環經濟的永續精神，賦予禮盒新生命。除了禮盒，5個城市更與統一超商攜手，推出「五星綜合水果盤」，將中部優質農產品推廣到全國各地，讓消費者隨時都能品味在地好滋味。

王惠美說，今年藉由金馬聯名禮盒與台灣設計展，期盼把觀光的魅力、農業的永續與設計的創意結合在一起，不僅推廣在地的好產品，也讓更多朋友看見不一樣的彰化。

台中市長盧秀燕說，今年提供的金馬影展的禮盒，主題叫做「聚」，聚光燈投射在每一位演員、演藝工作人員身上，希望他們的成就、表現被看見、被聚焦；聚，指5縣市女力首長聚在一起，行銷中台灣；中部各縣市跟金馬影展的連結聚在一起，提供好物、好禮，因此，「聚」的禮盒中有3樣東西，包括金磚米、白蘭地、手工藝疊疊樂。

中部5縣市首長今晚齊聚彰化縣花壇鄉。（記者湯世名攝）

中部5縣市產品各具特色。（記者湯世名攝）

台中市長盧秀燕進場。（記者湯世名攝）

彰化縣長王惠美壓軸進場。（記者湯世名攝）

