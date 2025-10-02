為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    從虎山小樹到動物聯合國 珍古德與台南緣分深厚

    2025/10/02 19:53 記者洪瑞琴／台南報導
    2014年時任市長的賴清德總統與珍古德博士在珍古德紀念牆上簽名及合影。（台南市教育局提供）

    2014年時任市長的賴清德總統與珍古德博士在珍古德紀念牆上簽名及合影。（台南市教育局提供）

    向環境守護的巨人致敬！國際珍古德教育及保育協會沉痛宣布，聯合國和平大使珍古德博士（Dr. Jane Goodall）於美西時間10月1日辭世，享壽91歲。博士一生以理解、關懷與行動，喚醒世人對自然與生命的尊重，為地球永續留下不朽身影。

    珍古德博士與台南有著深厚緣分。多年來，她不僅與孩子們一同種樹、守護河川，更親自鼓勵青年世代化行動為力量，讓「根與芽」精神在校園與社區萌芽茁壯。即使疫情期間，台南的「守護動物大遊行」仍持續推動；而在今年（2025）6月，她最後一次親訪台南，參與「根與芽動物聯合國」行動。當17所國中小學生化身「動物代表」為生物多樣性發聲時，博士親自擔任「人類代表」，並留下這句動人的叮嚀：「每一個人、每一天，都能做出改變。」

    台南市長黃偉哲說，珍古德博士以一生實踐行動，成為全球共同的精神導師。她不僅為台南孩子打開國際視野，更讓城市的環境教育與世界接軌。「博士的精神將持續引領我們，台南會讓這份希望在孩子的行動中不斷延續，讓愛地球的種子持續發芽、茁壯。」

    教育局長鄭新輝指出，博士推動的「根與芽」計畫讓台南的環境教育從校園延伸到社區，從河川守護到動物保育，建構出完整的環境教育網絡，將會延續博士的理念，結合學校課程，為永續地球盡一份心力。

    回顧珍古德博士與台南的緣分，自2012年首度造訪台南，與時任市長賴清德及虎山國小學童共同種下希望樹苗，開啟台南校園環境教育熱潮；2014年再訪時啟動「溪流小學堂」，讓河川成為孩子的自然教室；2015年起，市府攜手長榮大學與國際珍古德協會簽署合作備忘錄，成立「根與芽生態教育中心」，讓台南成為台灣環境教育的重要基地。

    2021年市長黃偉哲出席響應珍古德理念的根與芽動物嘉年華活動。（台南市教育局提供）

    2021年市長黃偉哲出席響應珍古德理念的根與芽動物嘉年華活動。（台南市教育局提供）

    2025年6月珍古德博士最後一次親訪台南參與「根與芽動物聯合國行動」。（台南市教育局提供）

    2025年6月珍古德博士最後一次親訪台南參與「根與芽動物聯合國行動」。（台南市教育局提供）

