中秋節連假天氣出爐！麥德姆颱風明後兩天影響東部、南部

中秋節連假天氣狀況。（氣象署提供）

今天（2日）剛生成的輕度颱風麥德姆目前往西邊前進，明天和後天兩天外圍環流會影響台灣，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生；中秋節連假後半段就恢復高溫且較穩定的天氣。

氣象署預報員李名翔說，明、後兩天受到麥德姆颱風外圍雲系影響，除了東南部地區和恆春半島外，台灣東部及屏東地區有局部短暫陣雨，其它地區仍是多雲到晴，但午後山區有局部短暫雷陣雨。

「週日、下週一中秋連假後半段會受到太平洋高壓影響，大部分時間天氣晴朗穩定」，李名翔說，這兩天僅剩山區、中南部平地留意局部午後雷陣雨，沒下雨的地方白天高溫普遍上看33度到35度，高溫且炎熱。

李名翔指出，下週二到下週四（7日到9日）天氣有些轉變，太平洋高壓開始減弱，風向轉為吹東北風，但這是因為東邊低壓帶所帶來的東北風，而非溫度較低的東北風，屆時基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨。

李名翔說，麥德姆颱風預計在明天進入到南海，路徑偏南，且它的暴風半徑小，對台灣沒直接影響，僅有點受到它的外圍雲系影響，恆春半島和東南部有些雨勢。

是否有其它熱帶擾動或熱帶系統發展？李名翔指出，目前琉球或菲律賓東方海面是低壓帶環境，後續可能有其它熱帶擾動，但現在每天的預測模式分歧很大，還不太確定之後這些熱帶擾動往哪個方向，要過幾天再觀察，「現在說未來有新颱風、往哪裡走，都講太早了」。

麥德姆颱風預計在明天移動到南海。（取自氣象署官網）

