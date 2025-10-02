週五西半部飆36度！花東、屏東留意短暫陣雨

週五各地大多為多雲到晴。（資料照）

週五（3日）台灣東南部及恆春半島，將有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率；東部及屏東地區，則有局部短暫陣雨。午後，山區恐有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署預報，週五受到颱風「麥德姆」的外圍雲系影響，台東及恆春半島會轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，並有局部較大雨勢發生的機率；花蓮及屏東地區，也有局部短暫陣雨；其他地區仍為多雲到晴。午後，山區有局部短暫雷陣雨；東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島，亦有長浪發生的機率，請多加注意。

溫度方面，週五各地高溫普遍為32至35度，其中大台北、桃園及中部內陸地區，局部高溫可達36度左右或以上，外出務必做好防曬、多補充水分。離島的澎湖為晴時多雲，約27到31度；金門為晴時多雲，約26到32度；馬祖為晴時多雲，約27到31度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，雖然「麥德姆」颱風對台灣沒有威脅性，但是恐有部分水氣往北飄上來，週末可能讓花東、恆春半島出現局部短暫陣雨機會；中南部山區的午後雷雨也會略為增多，不過對於花蓮災區的影響應該不大。

紫外線指數方面，週五台中市、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣、連江縣、金門縣為「高量級」；其餘縣市為「過量級」。

空氣品質方面，週五因颱風外圍雲系影響，環境風場為偏東風，西半部稍易累積污染物。宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，西半部近山區零星地區短時間可能達橘色提醒等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

週五西半部高溫上看36度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週五多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

