    首頁 > 生活

    七股黑琵現有15隻留鳥！ 台南推演傷鳥救援機制迎接嬌客

    2025/10/02 19:05 記者楊金城／台南報導
    黑面琵鷺即將飛抵台南度冬，揭開賞鳥季。（資料照，台南黑琵保育學會提供）

    黑面琵鷺即將飛抵台南度冬，揭開賞鳥季。（資料照，台南黑琵保育學會提供）

    今年初全球黑面琵鷺普查，2025台南黑琵有2439隻再創新高，顯示棲地保護成果良好，目前在台南七股黑琵保護區主棲地有15隻黑琵，推測是台灣留鳥，飛抵台南度冬的黑琵尚未南飛，為迎接即將到來的嬌客，台南市農業局、農業部林業及自然保育署、生物多樣性研究所、內政部台江國家公園管理處及各保育團體今天（2日）下午在台南新營民治市政中心舉辦「黑面琵鷺大量鳥類傷患救援演習兵棋推演」，進行傷鳥救護醫療等演練，確保黑琵肉毒桿菌中毒能獲得及時救援。

    在台南度冬的黑琵數量在2024年1月達2088隻，今年1月普查有2439隻歷年最多，主要分布在七股黑琵保護區、七股頂山鹽埕、安南區及學甲、將軍、北門濕地等。目前黑琵尚未大舉南飛，保育團體推測10月中旬東北季風南下時將飛抵台南，有可能創下最晚紀錄。

    今天傷鳥救援設定3類假想狀況進行救援演練的兵棋推演，包括一般傷鳥、黑琵等保育類傷鳥救援及染禽流感傷鳥救援，分別進行搜救、急救、巡查及清理棲地等程序操作，精進政府部門與民間社團合作救護黑琵等野鳥的經驗。

    傷鳥救援，分一年實地操演，另一年兵棋推演，台南市農業局局長李芳林表示，盼能藉由兵棋推演強化面對實際狀況時之反應能力，以最高效率在最短時間內做最適當資源調配，進行搶救工作，將傷害影響降至最低，公私協力為來台南的冬候鳥及本地留鳥營造安全棲息環境。

    台南市舉辦「黑面琵鷺大量鳥類傷患救援演習兵棋推演」，進行傷鳥救護演練。（農業局提供）

    台南市舉辦「黑面琵鷺大量鳥類傷患救援演習兵棋推演」，進行傷鳥救護演練。（農業局提供）

    展示傷鳥救援的裝備。（農業局提供）

    展示傷鳥救援的裝備。（農業局提供）

    黑琵傷鳥救援，有實地演練，也有兵棋推演再熟悉救援操作程序。（農業局提供）

    黑琵傷鳥救援，有實地演練，也有兵棋推演再熟悉救援操作程序。（農業局提供）

