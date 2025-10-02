為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    營養午餐遭學童嫌難吃 中市議員建議推動全面免費

    2025/10/02 19:01 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員林祈烽指很多小朋友嫌營養午餐難吃，建議全面免費，提高品質。（記者蘇金鳳攝）

    市議員林祈烽指很多小朋友嫌營養午餐難吃，建議全面免費，提高品質。（記者蘇金鳳攝）

    台中市營養午餐是否免費，朝野討論熱烈，民進黨中市議員林祈烽今天指出，有許多家長向他反映，孩子普遍嫌棄學校的營養午餐難吃，食材選擇及烹飪方式有待加強，擔心因此營養失衡影響發育，他建議應盡速推動全面免費，在市府補助50元的基礎上，再由各校親師生因應需求自費升級，讓團膳業者有更多資源提升供餐品質。

    市長盧秀燕表示，市府先救助2萬多名貧困弱勢學童，提供免費營養午餐，有關全市國中小免費部分，只要財政充裕一定願意做。

    林祈烽表示，現今一個便當大約100至120元不等，但台中市營養午餐平均收費50元，市府僅補助7元遠遠不足，自然影響供餐品質。

    林祈烽表示，以桃園市為例，市長張善政不僅在兩年多前早已推動免費營養午餐，更兩度調升補助額度，114學年度起每餐補助提高至51元，持續改善用餐品質。

    他指出，台中市明年度雖編列13.98億元午餐補助，但實際內容零碎，高中以下學生每餐加碼5元、國中小水果補助及弱勢學生補助等，距離全面免費仍有相當差距。若比照桃園模式，台中市只需再增編約18.6億元即可全面推動，財政上並非不可能。

    林祈烽呼籲市府，應盡速推動全面免費，在市府補助50元的基礎上，再由各校親師生因應需求自費升級，除了讓團膳業者有更多資源提升供餐品質，孩子也能吃得開心、健康成長。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播