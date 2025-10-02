營養午餐遭學童嫌難吃 中市議員建議推動全面免費

市議員林祈烽指很多小朋友嫌營養午餐難吃，建議全面免費，提高品質。（記者蘇金鳳攝）

台中市營養午餐是否免費，朝野討論熱烈，民進黨中市議員林祈烽今天指出，有許多家長向他反映，孩子普遍嫌棄學校的營養午餐難吃，食材選擇及烹飪方式有待加強，擔心因此營養失衡影響發育，他建議應盡速推動全面免費，在市府補助50元的基礎上，再由各校親師生因應需求自費升級，讓團膳業者有更多資源提升供餐品質。

市長盧秀燕表示，市府先救助2萬多名貧困弱勢學童，提供免費營養午餐，有關全市國中小免費部分，只要財政充裕一定願意做。

林祈烽表示，現今一個便當大約100至120元不等，但台中市營養午餐平均收費50元，市府僅補助7元遠遠不足，自然影響供餐品質。

林祈烽表示，以桃園市為例，市長張善政不僅在兩年多前早已推動免費營養午餐，更兩度調升補助額度，114學年度起每餐補助提高至51元，持續改善用餐品質。

他指出，台中市明年度雖編列13.98億元午餐補助，但實際內容零碎，高中以下學生每餐加碼5元、國中小水果補助及弱勢學生補助等，距離全面免費仍有相當差距。若比照桃園模式，台中市只需再增編約18.6億元即可全面推動，財政上並非不可能。

林祈烽呼籲市府，應盡速推動全面免費，在市府補助50元的基礎上，再由各校親師生因應需求自費升級，除了讓團膳業者有更多資源提升供餐品質，孩子也能吃得開心、健康成長。

