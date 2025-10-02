為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    女人40愈活愈美 台南文化中心41也要「整型」愈變愈美

    2025/10/02 18:59 記者洪瑞琴／台南報導
    台南文化中心今日為41年館慶活動暖身宣傳，邀請大家來同樂慶生。（記者洪瑞琴攝）

    台南文化中心今日為41年館慶活動暖身宣傳，邀請大家來同樂慶生。（記者洪瑞琴攝）

    台南文化中心滿41歲啦！今年館慶以「共同體」為主題，將在中秋連假10月4、5日熱鬧登場，邀請大家用音樂、舞蹈、解謎遊戲與市集，共同為文化中心慶生迎向更美麗的未來。

    文化中心自1984年啟用至今，累積無數文化記憶。市府斥資5億元推動整建，中央補助3.5億元、地方自籌1.5億元，目前已展開行政辦公廳與圖書創客空間新建工程，預計明（2026）年上半年完工；原生劇場與文物館將於明年底完工，演藝廳與戶外環境則將在明年底至2027年上半年陸續完成。未來正門大門口水池縮減、演藝廳大廳加大加寬，「美容」打造更舒適的藝文新場域。

    館慶首兩日開幕活動亮點滿滿，包括「相jam小市」弎市拍市集、「一日編舞家」、「表演人攤位」、「文化全壘打」與「台南jam」青春舞台，還有趣味滿分的「文化中心解謎大冒險」，邀大家互動參與，重新認識這個陪伴城市成長的場館。

    此外，館慶系列活動一路延續到11月30日，劇場精選節目超過16檔，從明華園《界牌關傳說》到《迪士尼公主音樂會》，再到「2025台南藝術節」國際好戲接力登場，精彩可期。

    市府副秘書長徐健麟表示，文化中心41年來不只是台南重要藝文據點，更是市民共同的文化記憶。文化局專門委員方敏華說，今年以「共同體」為題，象徵文化場域與民眾的連結與共創，期盼透過跨界合作，讓更多人走進劇場，感受文化能量的延續與累積。

    台南文化中心行政辦公廳與圖書創客空間新建工程，預計明（2026）年上半年完工。（記者洪瑞琴攝）

    台南文化中心行政辦公廳與圖書創客空間新建工程，預計明（2026）年上半年完工。（記者洪瑞琴攝）

    台南文化中心未來大門口景觀水池將縮減，演藝廳大廳則加大加寬。（記者洪瑞琴攝）

    台南文化中心未來大門口景觀水池將縮減，演藝廳大廳則加大加寬。（記者洪瑞琴攝）

    台南文化中心行政辦公廳與圖書創客空間新建模擬圖。（記者洪瑞琴翻攝）

    台南文化中心行政辦公廳與圖書創客空間新建模擬圖。（記者洪瑞琴翻攝）

