中秋雙十連假桃機估湧151萬人次 留意報到、檢疫規定

中秋期間常見的月餅若含火腿、香腸、肉鬆等肉類製品，禁止攜帶入境，以免違反檢疫規定受罰。圖為防檢署領犬員及防疫犬執勤情形。（記者劉信德攝）

桃園國際機場預估中秋及雙十連假（10月3日到13日）將迎來約151萬人次旅運高峰，日均達13.7萬人次、航班約743架次。機場公司提醒，外籍旅客入境須事先上網填寫電子A卡（Taiwan Arrival Card, TWAC），建議旅客至少提前3小時抵達機場，善用手機、網路報到、市區預辦登機及自助報到機等服務，縮短等候時間。

機場公司指出，中秋連假前兩日將是出境高峰，已協調航空公司及海關、檢疫等單位加派人力，確保通關順暢。旅客出境時需遵守安檢規定，隨身行李液體單件不得超過100毫升，總量不得超過1公升，行動電源、打火機須隨身攜帶，不得托運，安檢前應將水壺清空，並主動取出筆電、脫下外套、帽子及皮帶等，以加快檢查流程。

旅客可免稅攜帶香菸200支、酒類1.5公升以下。此外，中秋期間常見的月餅若含火腿、香腸、肉鬆等肉類製品，禁止攜帶入境，以免違反檢疫規定受罰。

機場公司呼籲多利用機場捷運與巴士往返，若自行開車，建議透過桃園機場官網或APP查詢停車資訊。機場公司也提醒，合法計程車須於指定排班區搭乘，旅客切勿接受非法攬客，以確保行程安全。

