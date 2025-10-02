為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    堰塞湖潰流18死、6失聯、156傷 蓄水量580萬噸維持紅色警戒

    2025/10/02 18:19 記者陸運鋒／新北報導
    中央災害應變中心今下午舉行馬太鞍溪堰塞湖專案會報，由副指揮官、內政部常務次長吳堂安主持。（記者陸運鋒翻攝）

    花蓮馬太鞍溪潰流造成光復鄉災情慘重，救災復原工作持續進行，中央災害應變中心今下午舉行第26次工作會報，截至今下午5時，已釀18死、6失聯、156傷；今堰塞湖蓄水量為580萬噸持續減少，是原來量體6.4%，水流持續從溢流口穩定流出，考量下游土砂淤積嚴重，仍需清疏、導流及防堵，因此維持紅色警戒。

    馬太鞍溪堰塞湖部分，今空勤總隊直升機已至湖區安裝水下地形水深探測器，探測湖區深度、狀況，技術團隊評估，堰塞湖壩體溢流破壞機率低、邊坡整體破壞機率低、溢流後的新流路坡度逐漸趨緩，下游堤防加高3公尺後，溢淹機率降低；若降雨量100毫米時將發生局部溢淹，溢流口下游沖刷可能使2側邊坡崩塌，有再次阻塞河道風險，已納入海嘯警報機制。

    馬太鞍溪河道今怪手陸續進場支援共109台，持續施作光復一號及光復二號堤防土堤，並針對河道持續浚深與培厚擋水堤，第一階段土堤工程受損2860公尺，已完成1900公尺。

