為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    老宅後院變身社區據點 高雄大學建築系奪2025台南築角金獎

    2025/10/02 18:52 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄大學建築系《鳳凰花開的入口（聚陌之隅）》奪2025台南築角金獎。（校方提供）

    高雄大學建築系《鳳凰花開的入口（聚陌之隅）》奪2025台南築角金獎。（校方提供）

    國立高雄大學建築學系師生攜手台南市新營區姑爺社區共創《鳳凰花開的入口（聚陌之隅）》，以一處老宅後院為基地，打造成為社區新據點，奪下「2025年台南築角創意營造計畫」金獎。

    高雄大學建築學系學生薛甯尹、吳昕縈、郭又禎、黃柏翔、張軒榮組成團隊，與台南市新營區姑爺社區合作《鳳凰花開的入口（聚陌之隅）》，以社區一處老宅後院為基地，拆除原有封閉圍牆，轉化為共享社區生活庭園。

    師生採用木構造與C型鋼結合設計，提升結構安全性，庭院鋪面運用清水磚、透水磚與水泥板，形塑多樣化空間層次，並針對長者需求，規劃無障礙動線與加高座椅，兼顧人性化與永續使用，成為凝聚社區情感新據點。

    指導老師林光浩表示，「台南築角」提供設計新秀實作機會，過程需要專業設計能力，更仰賴與在地居民交流合作，在暑假多雨、颱風侵襲條件下，學生完成任務殊為不易，於競爭激烈環境中脫穎而出，殊屬難得。

    班導師指出，學生不僅在課程中學習建築設計，也投入整個暑假將紙上構想，化為真實可使用空間，過程涵蓋結構、材料與現地施工等多方面挑戰，是一場寶貴「實構築」演練，經驗深化專業能力，也展現青年透過行動連結社區、落實社會實踐能量。

    建築學系表示，未來將持續推動跨域學習，結合設計、環境、社會等不同專業領域，並透過USR（大學社會責任）計畫，鼓勵學生以設計回應社會需求，深化與地方社區的連結，為公共空間注入更多永續與人文價值。

    高雄大學建築系《鳳凰花開的入口（聚陌之隅）》奪2025台南築角金獎。（校方提供）

    高雄大學建築系《鳳凰花開的入口（聚陌之隅）》奪2025台南築角金獎。（校方提供）

    高雄大學建築系《鳳凰花開的入口（聚陌之隅）》奪2025台南築角金獎。（校方提供）

    高雄大學建築系《鳳凰花開的入口（聚陌之隅）》奪2025台南築角金獎。（校方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播