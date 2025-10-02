老宅後院變身社區據點 高雄大學建築系奪2025台南築角金獎

高雄大學建築系《鳳凰花開的入口（聚陌之隅）》奪2025台南築角金獎。（校方提供）

國立高雄大學建築學系師生攜手台南市新營區姑爺社區共創《鳳凰花開的入口（聚陌之隅）》，以一處老宅後院為基地，打造成為社區新據點，奪下「2025年台南築角創意營造計畫」金獎。

高雄大學建築學系學生薛甯尹、吳昕縈、郭又禎、黃柏翔、張軒榮組成團隊，與台南市新營區姑爺社區合作《鳳凰花開的入口（聚陌之隅）》，以社區一處老宅後院為基地，拆除原有封閉圍牆，轉化為共享社區生活庭園。

師生採用木構造與C型鋼結合設計，提升結構安全性，庭院鋪面運用清水磚、透水磚與水泥板，形塑多樣化空間層次，並針對長者需求，規劃無障礙動線與加高座椅，兼顧人性化與永續使用，成為凝聚社區情感新據點。

指導老師林光浩表示，「台南築角」提供設計新秀實作機會，過程需要專業設計能力，更仰賴與在地居民交流合作，在暑假多雨、颱風侵襲條件下，學生完成任務殊為不易，於競爭激烈環境中脫穎而出，殊屬難得。

班導師指出，學生不僅在課程中學習建築設計，也投入整個暑假將紙上構想，化為真實可使用空間，過程涵蓋結構、材料與現地施工等多方面挑戰，是一場寶貴「實構築」演練，經驗深化專業能力，也展現青年透過行動連結社區、落實社會實踐能量。

建築學系表示，未來將持續推動跨域學習，結合設計、環境、社會等不同專業領域，並透過USR（大學社會責任）計畫，鼓勵學生以設計回應社會需求，深化與地方社區的連結，為公共空間注入更多永續與人文價值。

