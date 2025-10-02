「禮儀超人」也支持花蓮光復 協助罹難者家屬

禮儀師陳示篁幫忙將愛心骨灰罈送進光復鄉。（愛心公益骨灰罐捐贈中心協會提供）

各界愛心不斷湧入花蓮縣光復鄉，繼國軍、怪手和鏟子超人之後，該鄉已找到18名罹難者，台灣愛心公益骨灰罐捐贈中心協會，委由禮儀師協助將10個骨灰罈送進光復鄉，9個印有福字的骨灰罈，另有1個白玉材質、沒有福字的，則是給信奉基督教家庭，禮儀師並免費提供禮儀服務，讓家屬安心。

台灣愛心公益骨灰罐捐贈中心協會理事長林上琪，和主要成員張家銘是暨大研究所成員，也攜手做愛心，此次花蓮縣光復鄉因馬太鞍堰塞湖潰流，造成鄉內嚴重災情，國軍從第一天到今天仍持續在救災，而全台有成千上萬名怪手、鏟子超人一波又一波湧入協助清理淤泥，更有各種物資送進災區。

此次光復災區已找到18名罹難者遺體，有遺體美容師、禮儀業者陸續主動進入幫忙，而林上琪希望能免費提供罹難者家屬骨灰罈，經當時人在新加坡的張家銘透過花蓮的友人探詢，增加到10位罹難者家屬希望被協助，而有一個家庭是基督徒，希望罈上沒有印福字，因此林上琪再聯絡業者挑選白玉材質沒有印字的罈子，委由禮儀師陳示篁送到光復，陳示篁也為這個基督教家庭免費提供禮儀服務。

擔任鎮寶大飯店董事長秘書、埔里子弟張家銘表示，該愛心協會在新冠疫情期間已捐了200個骨灰罈，此次看到花蓮光復有多人罹難，協會也希望能盡一點心意，感謝花蓮縣葬儀公會的協助，才能讓大家的心意送達。

印有福字的骨灰罈8個，給有需求的罹難者家屬。（愛心公益骨灰罐捐贈中心協會提供）

