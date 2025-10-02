軍民超人合體！國軍花蓮救災 化學兵結合民用無人機精準消毒

民間無人機結合化學兵調製消毒藥劑進行大範圍噴灑消毒。（國軍提供）

強颱「樺加沙」釀堰塞湖溢流災情重創花蓮地區，國軍第二、三、四、五作戰區、海陸及艦隊指揮部迄今持續投入兵力支援災後復原。面臨災後環境衛生的重大考驗，民間無人機廠商主動與第三作戰區33化學兵群接洽，提供無人機實施突破地形限制的精準消毒，體現軍民協力合作、共同守護家園的決心。

國軍迄今已派遣破萬人次持續投入救災，第二、三、四、五作戰區、海軍陸戰隊及艦隊指揮部持續派遣救災兵力及工兵、化學兵等專業部隊，日以繼夜投入花蓮地區災後復原，並依據原定規劃，達到預期清淤進度，展現高效執行力，用實際行動守護花蓮，力求在中秋節前恢復民眾安定生活。

二戰區今天說，國軍迄今持續以最迅速有效的方式協助災區重建，並透過任務日夜交替輪班，派遣工兵大型機具清除街道淤泥及廢棄物，加速恢復街道市景，以及化學兵部隊出動各式消毒裝備，針對公眾設施執行清消，確保環境衛生安全，要用最高效率、最短時間，持續協助鄉親度過難關。

另外，有民間廠商為回饋社會，主動與第三作戰區33化學兵群偵消營接洽合作，透由無人機高壓噴出細微藥劑再經由機翼下旋氣流噴灑至各清消地區，具等速均勻、精準施放及不受地形限制等特性，共同投入災後環境消毒任務。

三戰區說明，本次任務由偵消營官兵協助調製消毒藥劑，並透過該型無人機進行大範圍噴灑消毒，針對廢棄物與淤泥堆積區域執行大範圍環境消毒作業。藉由軍民協力合作，不僅大幅縮短作業時間、提高作業效率，更加展現軍民攜手守護家園的決心。

三戰區強調，面對重大災害，透由化學兵的消毒專業結合民間能量，可大幅提升復原階段環境清消效能，軍民合作共同守護在地居民、各界志工與救援官兵的衛生安全。

國軍部隊持續進行災區復原任務。（國軍提供）

33化兵群官兵調製消毒藥劑。（國軍提供）

民間無人機結合化學兵調製消毒藥劑進行大範圍噴灑消毒。（國軍提供）

