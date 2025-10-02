CWUR公布全球前2000大學 我國4校在前500大

中央大學今發布消息表示，該校在世界排名中心連續5年排名國內第5，僅次於台交成清。（中央大學提供）

世界大學排名中心（CWUR）為國際知名排名機構，最新發布「全球2000大學學術排名」，共評比2萬1462所大學，美國哈佛大學、麻省理工學院及史丹福大學拿下前3名，我國以國立台灣大學全球第113名最佳、約前0.6％，前500大有4校，台大、陽明交大（113）、成大（406）及清大（461）。

中央大學今（2）日發布消息表示，憑藉卓越的辦學績效與研究能量，中大排名第683名，已連續5年保持全國第5佳績，展現穩健的國際表現。

依CWUR官網，我國立大學排名以台大最佳，陽明交通大學（328）、成功大學（406 ）、清華大學（461）、中央大學（683）、中興大學（723）、台灣科技大學（823）、中山大學（854）、台灣師範大學（1100）、台北科技大學（1123 ）、 國防醫學院（1247）、台灣海洋大學（1522）、政治大學（1531）、高雄科技大學（1545）、中正大學（1634）、雲林科技大學（1820）、東華大學（1882）。

私立大學在前2000大則有中國醫藥大學（509）、長庚大學（638）、台北醫學大學（720）、高雄醫學大學（840）、亞洲大學（1064）、輔仁大學（1335）、中山醫學大學（1370）、中原大學（1418）、淡江大學（1502）、逢甲大學（1609）、義守大學（1764）、元智大學（1809）、慈濟大學（1898 ）、東海大學（1914）。

中大說明，CWUR評比方法具高度客觀性，為不依賴問卷調查與大學自行填報數據的國際排名，所有數據均取自公開可信的資訊來源，排名依據4大指標：教育品質（25%）以校友學術成就衡量，並依學校規模調整；校友就業（25%）評估校友在國際領先企業中的職涯表現；師資品質（10%）依據教師獲得頂尖學術榮譽的人數；研究表現（40%）涵蓋研究產出、頂尖期刊發表數量，以及高被引論文的影響力。

