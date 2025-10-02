第3度光復勘災 蕭美琴：按照賴總統要求 中秋節前完成清理家園

蕭美琴說，國軍官兵及鏟子超人的努力下，目前進度達到8到9成，將可達到總統在中秋節前完成清理的要求。（記者花孟璟攝）

副總統蕭美琴今天下午第三度代表賴清德總統到花蓮勘災，先慰問受災戶，下午4點10分抵中央災害應變中心協調所聽取救災進度。蕭美琴說，感謝國軍加派人力、以及全國志工的努力，將可按照總統要求，中秋節完成清理家園的目標。

蕭美琴在中央災害應變中心協調所開會會後受訪指出，政府全體及人民都關注花蓮災情、以及鄉民生活何時恢復正常，目前由政務委員季連成率領的中央政府進駐救災團隊，工作內容最重要的家戶整理清理工作，除了感謝來自全國各地鏟子超人志工的投入，更特別謝謝國軍持續的投入並加派人力，我們今天已看到顯著的進展，各村目前進度8到9成，將可達到總統所要求的中秋節前完成的目標。



光復鄉災區已連續停班停課10天，蕭美琴說，學校修復進度目前稍微慢，先以居民生活所需優先，希望能夠在中秋節後的當週，讓學生至少恢復視訊上課，預計再1週後完成學校設施復原，讓學童恢復正常上課。

因應下週有颱風形成可能帶來降雨，蕭美琴指出，中央災害協調所副指揮官李孟諺特別親自查看下水道內部，發現大管線狀況還可以，但側溝很多因為污泥淤積會影響到雨排及家戶廢水排水，已責成環境部、國土署調度全國各地機具及人力協助清溝，盡速恢復街區排水功能，部分較嚴重區域如佛祖街需從長計議，相信後續專業人員的投入，可讓光復鄉民的生活恢復正常。目前政府除持續監控堰塞湖、也會加強水路引流及堤防加固。

「賴總統希望我再次代表政府，向罹難家屬慰問」，蕭美琴提到，家屬仍滿心不捨及傷痛，政府除了發慰助金之外，許多台灣民眾的捐款也會在後續交給罹難者家屬，也感謝許多企業、愛心商家捐贈電器設備、床墊，政府將盡量公平、公開的分配，希望全國民眾的愛心都能夠到位。

光復鄉主要街道中正路、中山路已經清理乾淨，國軍官兵也在光復國中圍牆邊努力挖水溝，希望中秋節後讓學生返校上課。（記者花孟璟攝）

鏟子超人在光復鄉主要街道完成工作後，更進一步往前進部落及佛祖街方向前進。（記者花孟璟攝）

鏟子超人在馬太鞍部落的武昌街，一鏟又一鏟的把屋旁的淤泥、水溝清理乾淨。（記者花孟璟攝）

