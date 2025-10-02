第5作戰區持續深入光復災區 屆退義務役放棄休假協助復原

屆退的義務役一兵李念達，放棄休假投入花蓮救災。（軍方提供）

馬太鞍溪溢流重創花蓮光復鄉，第5作戰區今天持續投入災後復原行動，協助清除積水與淤泥，其中，陸軍步兵第101旅一兵李念達，原訂14日退伍，毅然放棄休假投入救災，希望藉由多盡一分心力，展現軍愛民精神，為國軍與個人留下難忘回憶。

第5作戰區官兵昨深入災區受損嚴重的地下室、協助災民清理環境，雖然空氣悶熱潮濕，但官兵們毫不退縮，以實際行動守護居民家園，展現國軍在第一線與民同在的堅定承諾。

其中，陸軍步兵第101旅一兵李念達，是2235梯1年期義務役，原定14日退伍，屆退前毅然放棄休假，主動參與災後復原任務，他表示，希望多盡一分心力，展現軍愛民的精神，為國軍與個人留下難忘回憶。

第5作戰區強調，國軍不僅肩負保家衛國的使命，更是人民在面對困境時最堅實的後盾。官兵不畏艱難努力不懈地與地方齊心協力復原工作，這份「軍民同心」的力量，是災後復原最大動力，也再次印證國軍「戰時能作戰、平時能救災」的堅實承諾。

