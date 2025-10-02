雙十國慶空中操演 松山機場出發旅客注意航班異動

近期松山機場有配合國慶日操演，航班可能有異動。（記者吳亮儀攝）

交通部民航局今天（2日）說明，配合「國慶籌備委員會」規劃的空中操演與半、全兵力訓練，松山機場部分航班將有異動，旅客請提早規劃行程，出發前也務必先向航空公司確認航班動態。

今年國慶空中操演，除了10月10日國慶當天的正式操演，還有10月6日下午全兵力預演，以及10月8日清晨全兵力組合訓練，部分參與操演的飛機將於松山機場起降，相關時段的國際線與國內線航班將受到影響。

民航局說明，為讓操演順利進行，並將松山機場旅客影響程度降到最低，台北航空站邀集飛航松山機場的航空公司、軍方及航管單位研商，軍方代表於會中說明操演相關規劃，因影響涉及國際線、國內線與離島航班，台北航空站已請航空公司先行調整，並通知已訂位旅客。

台北航空站指出，受操演與預演影響，松山機場部分航班時間將有異動，起降時間可能提前或延後，後續時段的航班也可能因此遞延。台北航空站已協調航空公司，以「不取消航班」為原則，航空公司將以調整起降時間等方式因應。

台北航空站說，各家航空公司已針對松山機場可能受影響的航班著手相關準備，近日航空公司將於官網公布，並會事先通知訂位旅客；建議旅客提早規劃行程，出發前也應先向航空公司確認航班有無異動，減少於機場等候時間。

