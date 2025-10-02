為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    露營區夜間放煙火惹怒部落 中市府：非合格業者將依法查處

    2025/10/02 17:42 記者歐素美／台中報導
    台中市和平區裡冷部落的「菘畫居露營會館」，夜間施放煙火，市府要查處了。（警方提供）

    台中市和平區裡冷部落的「菘畫居露營會館」，夜間施放煙火，市府要查處了。（警方提供）

    台中市和平區裡冷部落的「菘畫居露營會館」，昨晚施放煙火，遭部落居民投訴，和平警分局表示，接獲報案即趕赴現場，當場勸告店家及在場人員不可喧嘩及噪音違序；台中市觀光旅遊局表示，菘畫居露營會館非中市合法露營場，中市府露營場聯合稽查小組近日將前往稽查，如查獲違法事證，由有關機關依主管法令辦理。

    民眾在Threads上po文表示，遊客到和平區裡冷部落的「菘畫居露營會館」露營，晚上9點多施放高空煙火，居民之前即告知有喪家，但遊客還是繼續放，並將車停在部落道路，經通知才慢慢地移車，強調部落四面都是山，煙火像爆炸聲一樣，因部落有很多老人及小孩，質疑遊客作法「很不尊重人」，露營區業者太誇張。

    和平分局表示，昨晚接獲民眾報案，稱和平區東關路一段裡冷巷有糾紛及吵鬧，聲響影響居民安寧。警方立即趕赴現場，但到場時已未有吵鬧情事，員警當場勸告店家及在場人員不可喧嘩及噪音違序。

    隨後，民眾又報案稱該處有卡拉OK唱歌及喧嘩，員警到場後立即要求負責人及在場人停止喧嘩歌唱，更不得施放煙火，如不改善，將依社會秩序維護法相關規定辦理，因該場所為警方臨檢重點目標，日前發現違反發展觀光條例規定，和平分局已函送主管機關查處。

    消防局也表示，業者疑將升空類的一般爆竹煙火串接施放，恐違反「台中市爆竹煙火施放管制自治條例」，已派遣同仁前往查處，若查獲違法事證，將依法處分。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播