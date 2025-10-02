露營區夜間放煙火惹怒部落 中市府：非合格業者將依法查處

台中市和平區裡冷部落的「菘畫居露營會館」，夜間施放煙火，市府要查處了。（警方提供）

台中市和平區裡冷部落的「菘畫居露營會館」，昨晚施放煙火，遭部落居民投訴，和平警分局表示，接獲報案即趕赴現場，當場勸告店家及在場人員不可喧嘩及噪音違序；台中市觀光旅遊局表示，菘畫居露營會館非中市合法露營場，中市府露營場聯合稽查小組近日將前往稽查，如查獲違法事證，由有關機關依主管法令辦理。

民眾在Threads上po文表示，遊客到和平區裡冷部落的「菘畫居露營會館」露營，晚上9點多施放高空煙火，居民之前即告知有喪家，但遊客還是繼續放，並將車停在部落道路，經通知才慢慢地移車，強調部落四面都是山，煙火像爆炸聲一樣，因部落有很多老人及小孩，質疑遊客作法「很不尊重人」，露營區業者太誇張。

請繼續往下閱讀...

和平分局表示，昨晚接獲民眾報案，稱和平區東關路一段裡冷巷有糾紛及吵鬧，聲響影響居民安寧。警方立即趕赴現場，但到場時已未有吵鬧情事，員警當場勸告店家及在場人員不可喧嘩及噪音違序。

隨後，民眾又報案稱該處有卡拉OK唱歌及喧嘩，員警到場後立即要求負責人及在場人停止喧嘩歌唱，更不得施放煙火，如不改善，將依社會秩序維護法相關規定辦理，因該場所為警方臨檢重點目標，日前發現違反發展觀光條例規定，和平分局已函送主管機關查處。

消防局也表示，業者疑將升空類的一般爆竹煙火串接施放，恐違反「台中市爆竹煙火施放管制自治條例」，已派遣同仁前往查處，若查獲違法事證，將依法處分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法