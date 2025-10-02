為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    用歌聲溫暖植物人 屏東創世愛不停歇慈善餐會11月登場

    2025/10/02 17:25 記者羅欣貞／屏東報導
    創世屏東院在愛心企業與團體支持下，將於11月8日中午12點在水月囍樓舉辦「愛不停歇」慈善餐會，今於屏東創世為餐會暖身，籲各界響應。（創世屏東院提供）

    創世屏東院在愛心企業與團體支持下，將於11月8日中午12點在水月囍樓舉辦「愛不停歇」慈善餐會，今於屏東創世為餐會暖身，籲各界響應。（創世屏東院提供）

    創世基金會屏東院安養56位植物人，每天所需的營養膳食、護理、復健與生活照護費用龐大，需要社會支持，在不動產業者與霓好樂團協助下，將於下（11）月8日中午在水月囍樓舉辦「愛不停歇」慈善餐會，愛心大使彭佳霓和霓好樂團等人，今（2）日到創世屏東院唱歌給植物人聽，為餐會暖身。

    56歲阿芳13年前因腦部病變成為植物人，2018年入住創世屏東院，臥床前最喜歡聽老歌、唱卡拉OK，今天先生牽著她的手一起聽歌，彷彿回到往日美好的時光，先生輕聲告訴阿芳「趕快好起來，再帶你去唱歌」。

    「愛不停歇」慈善餐會主辦單位文傳不動產總經理鄭景鴻、愛心大使彭佳霓與霓好樂團成員，以及麟洛生鬚福德廟副主委李至賢，今天到屏東創世探視植物人，合唱「望春風」等歌曲，用感性的歌聲溫暖植物人，也替院民阿芳感謝先生的愛，並呼籲各界支持慈善餐會。

    鄭景鴻積極帶領員工及協力廠商投入慈善，連續6年支持植物人服務，今天他也特別帶來在歸來慈天宮祈求平安並過爐的御守，送給每一位院民，祝福他們平安健康。

    創世屏東院院長林湘華表示，慈善餐會將於11月8日（週六）中午12點，於屏東市水月囍樓舉辦，有精緻料理，霓好樂團等單位演出，歡迎企業、社團、個人認助餐券，捐款1200元索取餐券一張，可參與餐會和親友一起聚餐、聯繫感情，或是將餐券捐出二次公益，轉贈植物人家屬及弱勢家庭，一份愛心傳遞兩份幸福。

    霓好樂團獻唱歌曲，溫暖植物人與家屬的心。（創世屏東院提供）

    霓好樂團獻唱歌曲，溫暖植物人與家屬的心。（創世屏東院提供）

