超人們辛苦了！清災前後大不同 光復市區「馬路標線」重現

每天傍晚許多鏟子超人往光復車站方向前進。（記者王錦義攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，923洪水重創下游光復鄉，經過來自全國各地鏟子超人、國軍及各縣市環保局努力下，光復市區主要道路逐漸清出路面，能看見乾淨的柏油路和標線，透過相片可以前後對比。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流衝擊光復鄉，災後救援進入第10天，前幾日適逢教師節連假，全國各地的「鏟子超人」陸續前進光復協助，與國軍及各縣市政府環保局、民間企業重機具等合力協助災區復建，當初策略就是先搶通市區主要幹道，讓重機具、清潔車輛可以繼續深入更偏僻的街道。

雖然主要幹道逐漸清理出通行路面，但光復鄉仍有很多比較偏遠、部落等志工難以抵達的地方，目前由國軍在車站用軍卡車載送志工前往，指揮調度前進需要幫忙的村落，而很多居民也會自行開車到車站前找志工、幫忙載送。

每天傍晚可以看到許多鏟子超人全身污泥地往火車站方向前進，貨車、轎車也都會協助接送，讓志工少走點路，常有光復人對著整車志工高呼：「謝謝你們」，甚至還有用原住民語的歡呼向鏟子超人致謝。

縣府社會處指出，特別規劃接駁專車，提供安置於光復及瑞穗收容的災民返家清理、領取物資與就醫等必要行程，協助災後生活逐步恢復；專車每日固定4個班次，分別為上午7時30分、9時，以及下午4時、6時，光復2個收容所至市區及光復至瑞穗之間，隨招隨停，提供往返交通服務。

花蓮縣光復鄉中山路二段清潔前景象。（記者王錦義攝）

花蓮縣光復鄉中山路二段清潔後景象。（記者王錦義攝）

花蓮縣光復鄉中山路二段清潔前景象。（記者王錦義攝）

花蓮縣光復鄉中山路二段清潔後景象。（記者王錦義攝）

花蓮縣光復鄉中正路一段清潔前景象。（記者花孟璟攝）

花蓮縣光復鄉中正路一段清潔後景象。（記者王錦義攝）

