國外X轉發「北捷踹嬤」影片觀看破400萬次！網友爭論焦點曝光

台北捷運上一名白髮老婦逼年輕人讓出優先座，結果遭一腳踹飛到一般位置上。（圖翻攝自Threads）

台北捷運上一名白髮老婦逼年輕人讓出優先座，結果遭一腳踹飛到一般位置上，事件曝光後引發台灣網友熱議，近日這段影片也被轉至國外X上，沒想到同樣引發迴響，目前已有超過4百萬次觀看。

國外時常分享各地時事、擁有25萬人追蹤的X帳號「LASHY BILLS」，9月30日就上傳了北捷事件的影片，並表示「年長婦女騷擾另一位女士的後果」。至今該影片已累積超過4百萬次觀看，並有超過6萬人點讚、近4000人轉發。

影片下方，不少網友留言，表示：「她自找的」、「現在她有位置了」、「當她把包包遞給她的朋友時，我就知道有事要發生」、「並非每個老人都值得尊重」；值得注意的是，比起台灣，有更多留言表示：「她應該要讓坐」、「不應該動粗」、「那一腳太危險了，奶奶的背差點被踢斷」、「我認為那個位置是要優先讓那些人坐的，它的顏色就不一樣」。

另外，由於踹人年輕人身分較特殊，不少網友也為其身分爭執不休，表示「他根本不是女的」、「仔細看，那是個男人」；該X還發起投票，「你認為跨性別女性是真正的女人嗎」，在超過3萬人的投票中，有55.3%投給「是」，44.7%則否定。

比起外國對同一起事件的討論，因為跨性別者而失焦，台灣網路上的相關討論皆聚焦在事件本身，也凸顯台灣對性別多元議題相較國際更加包容、成熟與開放。

Elderly woman harasses another lady and faces consequences pic.twitter.com/A3sPsRyncG — LASHY BILLS （@LASHYBILLS） September 30, 2025

