笑翻！花蓮鏟子超人挖到婚紗照 屋主親戚「回這句」全場尷尬

花蓮光復鄉23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流湧入大量泥水受到嚴重衝擊，許多熱心民眾自發前往光復鄉協助清淤，示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

花蓮光復鄉日前因洪災嚴重受創，各地志工湧入協助清理，成為災後最暖心的風景。沒想到在清理過程中，還出現一段爆笑插曲，有志工挖出夫妻婚紗照，興奮拿給屋主詢問要不要留下，卻被親戚回一句「他們離婚了」，瞬間場面尷尬到爆。

一名網友在「Threads」發文分享，夥伴滿心歡喜從泥土中救出婚紗照，詢問屋主「要不要留下來」，一旁的親戚卻回覆「他們離婚了」，讓當事人差點再把婚紗照埋回去，直呼「尷尬死⋯⋯⋯」。

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後迅速爆紅，至今已累積27萬次瀏覽、2.8萬人按讚。挖到婚紗照的志工也現身留言「是我挖到的......當下我是蠻想我自己跟婚紗照一起埋回去的」。

不少網友笑翻留言：「抱歉 花蓮沒有直飛波蘭」、「離婚給我拿去丟掉啦」、「不要埋回去了，下一個志工挖到了又要尷尬一次」、「雖然是一場災難，但是可愛的台灣人讓我嘴角上揚」。

還有其他「鏟子超人」曬出挖到其他受災戶的婚紗照，幽默回覆「我們挖到的還很相愛喔，請大家繼續相信愛情」甚至和婚紗照主角夫妻合影，讓救災現場多了幾分溫馨與歡笑。

花蓮鏟子超人挖到受災戶的婚紗照，興奮拿給屋主詢問要不要留下，沒想到對方已經離婚，引發社群熱議。（@ling.y0411/Threads授權提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法