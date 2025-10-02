公園遊具曝曬滾燙！彭佳芸籲統一規範遮陽 新北：盤點陸續改善

新北市議員彭佳芸質詢表示，市府將更新兒童遊戲場列為重要政績，缺乏對於遮陽的規定，希望市府將現行相關規範明文納入遮陽要求。圖為海山路遊戲場。（記者黃子暘攝）

氣候變遷、熱島效應等影響之下，受到太陽直曬的兒童遊戲場遊具滾燙，新北市議員彭佳芸質詢表示，市府將更新兒童遊戲場列為重要政績，缺乏對於遮陽的規定，希望市府將現行相關規範明文納入遮陽要求。農業局長諶錫輝、工務局長馮兆麟指出，新建公園部分將與顧問公司討論，既有公園將請公所盤點，露天沙坑列為優先改善，陸續辦理改善。

彭佳芸說，人工草皮或塑膠軟墊鋪面在太陽曝曬下，可達80度高溫，尤其兒童身高較矮，更容易產生熱傷害，露天沙坑溫度也相當驚人，但市府現行「兒童遊戲場設施安全管理規範」與「兒童遊戲場設計工作手冊」沒有明文規定遮陽要求；呼籲工務局和農業局評估遊戲場設計時直接明定遮陽比例，並納入未來戶外兒童遊戲場改造或新建招標規範。

請繼續往下閱讀...

彭佳芸也補充，既有遊戲場也應著手陸續補強遮陽，台南市2022年起已開始分年實施替轄內300座兒童遊戲場全面加裝遮陽設施，新北市應加緊腳步。

諶錫輝表示，相關設計工作手冊裡，對於公園基地有考量坐向等部分，不過對於遮陽物的材料、面積沒有規範，已通告各公所將遊戲場改善納入遮陽項目評估，新建公園一定會注重遮陽部分，目前市府已改善241座遊戲場，既存公園周邊多有喬木，露天沙坑部分列為優先改善，將以一個月請各公所盤點，並視經費等陸續改善。

至於是否可統一設置規範，馮兆麟說，將會參照國內外相關設施，未來新建公園會跟顧問公司討論。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法