產官學攜手培育新世代綠領人才 中原大學與75家企業簽署MOU

中原大學攜手資源循環產業推動協會，邀集75家企業簽署產學合作備忘錄，共推永續發展。（記者李容萍攝）

中原大學因應全球氣候變遷與國際淨零排放趨勢，與「資源循環產業推動協會」攜手合作，今（2）日在中原大學宗倬章紀念廳舉行「資源循環與企業產學合作備忘錄」簽署儀式，廣邀75家碳中和與資源循環相關產業代表齊聚一堂簽署MOU（合作備忘錄），展現產官學攜手推動永續發展、並肩培育綠領人才的決心，共同為地球、為後代創造一個更美好、更永續的未來。

中原大學校長李英明致詞說，大學教育不僅是傳授知識，更承擔社會責任，當前的環境挑戰需要跨領域整合及產學攜手合作，才能真正發揮影響力。此次多達75家廠商齊聚一堂簽署「資源循環與企業產學合作備忘錄」，為在學的學生及校內研究人員提供寶貴的學習機會，再次展現中原大學與產業界攜手推動永續發展、培育新世代綠領人才的堅定承諾。

國家環境研究院院長劉宗勇蒞臨簽署儀式致詞，肯定此舉對國家永續發展的重要貢獻。資源循環產業推動協會理事長張祖恩則指出，協會將持續串聯國內外專業人士與產業力量，推動技術創新與設備改良，促進產業升級，提升整體競爭力與附加價值，進一步推動資源循環經濟發展。

主辦的中原大學環工系「碳中和與資源循環研究中心」主任張添晉提到，合作備忘錄的簽署，象徵產學雙方將建立起長期且緊密的合作關係，參與的75家企業分成6大類，都是有關資源循環與環境治理相關的優質企業，包含金屬、有機化學品、無機粒料、生物質、環境技術、環境治理研究等，未來將針對氣候變遷、循環經濟、碳中和暨資源循環等議題展開研發合作，並進行技術諮詢與國內外資源循環產業交流等實質作為，為永續開創新局。

參與簽約的廠商陣容，包括惠民實業、廣信工程、山林水、式新工程、永源化工、昶昕實業、台灣鋼聯、可寧衛、立順興、春池等重量級業者，這些環工相關企業平日和中原大學環工系保持緊密合作，不僅提供學生實習與就業機會，也參與就業學程推動與職涯輔導，協助學生銜接產業需求成為綠領人才。

中原大學與75家企業同場簽署MOU，產官學攜手邁向淨零。（記者李容萍攝）

