族人現身光復車站月台 默默一舉動惹哭鏟子超人

族人持手寫布條向鏟子超人致謝。（記者王峻祺攝）

洪災重創花蓮光復，災後進入第10天，今天仍湧入萬名鏟子超人協助災民清掃家園，有一群族人默默在下午4點半現身車站月台，手持「鏟子超人謝謝你們」布條，連續多次鞠躬，當場惹哭所有返鄉志工，鼓掌回應要族人「加油！」

光復成為重災區，一半以上村落遭泥水侵入，百廢待舉，連日湧入全台鏟子超人協助清掃家園，地方居民、部落族人看在眼裡，點滴在心頭。

傍晚鏟子超人陸續搭車準備返鄉，光復車站再次湧入人潮，一群族人現身月台，有人穿著族服，也有人特地趕來，連圍裙、雨鞋都來不及脫，持「鏟子超人謝謝你們」手寫布條，從月台第一車廂位置依序往後走，向對面所有返鄉超人致謝，還多次彎腰90度鞠躬，並用阿美族語多次感謝。

鏟子超人被族人突如其來舉動驚喜感動，紛紛用手機拍下，還不斷鼓掌回應，要族人加油。台灣人善心互助及感恩之舉，惹哭現場一堆人，隔著口罩啜泣，除吹口哨回應，還大喊要光復人加油、大喊「我們都在！」成為最難忘回憶。

族人現身月台鞠躬道謝。（記者王峻祺攝）

鏟子超人淚崩，拍下感人一幕。（記者王峻祺攝）

