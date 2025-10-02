台灣人一刷護照「海關秒出現」確認行李！ 網驚：日本開始嚴查了......

有網友近日在網上分享東京某機場目擊台灣遊客被海關嚴格檢查免稅品的經過。示意圖，與本文無關。（彭博）

日本為防堵「免稅蟑螂」大量購買免稅品轉賣賺取價差及逃漏稅行為，從2026年11月1日開始，將實施最新免稅制度。但在新制上路前，日本已經開始加強查驗外國觀光客購入的免稅品，有網友近日在網上分享東京某機場目擊台灣遊客被海關嚴格檢查免稅品的經過，直呼「日本政府終於開始嚴查了！」

一位網友昨天（1日）在Threads上發文，「今天在羽田機場，在航空公司的報到櫃台前面有一組台灣人，地勤的小姐刷他護照之後，馬上來一位海關，手拿著平板電腦，詢問旅客，平板裡顯示在市區的免稅店買的清單，讓他們打開準備托運的行李箱，一一確認……日本政府終於開始嚴查了！」

文章曝光後吸引數十萬人瀏覽、近2萬人按讚，「這是因為他有買高單價的東西，所以海關會特別來看。一般藥妝低單價就不會了」、「我上次買高價的精品包，回國時航空公司櫃檯人員根據海關給的名單，請我稍等並通知海關來複查。海關會來檢查免稅品是否有攜帶出國，花不了3分鐘就ok了！」、「台灣人自己玩爛，現在求仁得仁囉」、「其實一直都有……只要金額夠大很容易被查，前羽田地勤路過」、「以前就有了，通常都是高單價精品會被檢查」、「只要按照規定，沒有什麼好怕的」。

由於過去發生過太多外國人「批發式」購買免稅品轉賣賺取價差，造成日本稅收損失，日本政府決定參照其他歐洲國家的退稅制度，先以含稅價格購入，到機場確認會攜帶出境再辦理退稅，新制預計於明年11月1日上路。

