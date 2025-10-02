貧苦人看病不拿錢 台江師生拓印草地醫生吳平城文學地圖

台江分校與長安國小同學拓印台江十六寮古地圖，了解吳平城醫師行醫的文學故事路徑。（圖由社大台江分校提供）

今年適逢台江流域學習20週年，台南社大台江分校今天結合安南區長安國小4年級認識家鄉課程，由台江分校執行長吳茂成及鄭新讚、鄭忠勝老師，帶領同學們閱讀「草地醫生」—吳平城在家鄉行醫故事，拓印台江十六寮古地圖，了解吳醫師騎著摩托車巡回台江村落行醫的文學故事路徑。

參與的同學說，閱讀「草地醫生」故事，很感人，沒想到還有人願意為貧苦人看病不拿錢，讓同學們更認識台江家鄉及台江人的精神。

吳茂成說，今天結合長安國小4年級班群，從老照片、台江古地圖拓印，認識以前台江十六寮醫療資源缺乏，其中海尾子弟吳平城醫師，在日治時期，為了行醫，毅然放棄台南師範學校課業，赴日攻讀醫學，返鄉在海尾寮家鄉的十字路，開設厚生醫院，騎著摩托車，一村一寮，巡迴台江十六寮行醫，直到晚上才回到家。

其中，吳平城即使遇到淹大水，仍然搭乘牛車赴災區行醫救人，遇到貧苦的鄉親，也不收醫藥費，令小朋友印象深刻，可說是台江版的史懷哲，鼓勵小朋友，學習吳平城醫師行醫救人的社會參與精神。

長安國小老師黃慧雯說，長安國小4年級同學，這學期有認識家鄉的課程，很高興能夠結合台江流域學習課程，帶領小朋友認識家鄉，原本以為這本「草地醫生」故事書，小朋友會較難懂，沒有想到，有些小朋友1天就看完，還與爸爸媽媽一起討論，對學習很有幫助。

長安國小老校友的鄭新讚博士則指出，參與台江流域學習課程，讓自己有機會返回母校，一起和學弟妹們講述吳平城醫師的行醫故事，這對台江在地學子來說，這是很重要的本土教育。

