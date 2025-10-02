曾頒永續發展獎 唐獎基金會製作專題影片緬懷珍古德一生

曾獲唐獎永續發展獎，唐獎基金會製作專題影片緬懷珍古德一生，近期即將完成。圖為今年6月珍古德來台灣，在唐獎基金會接受媒體聯訪。（資料照）

一生致力於靈長類研究、推動環境永續的國際專家珍古德（Jane Goodall）於睡夢中辭世，享壽91歲。唐獎教育基金會今（2）日悼念珍古德表示，她是2020年唐獎永續發展獎得主，基金會製作了紀錄珍古德生平與畢生貢獻的專題影片，「從叢林到世界：珍古德的自然使命」，近期即將完成，為世界留下珍古德的風範與珍貴資產，也將公開播映讓世人得以緬懷珍古德非凡的一生。

唐獎教育基金會表示，高齡91歲的珍古德在COVID-19疫情後，馬不停蹄地前往世界各地演講交流，昨日於美國加州辭世，為推廣理念努力不懈，直至生命最後一刻的精神，令人感佩。

2020年，珍古德因在靈長類動物研究（primatology）開創性發現，足以重新定義人類與動物的關係，以及她終身在地球環境保育工作上無與倫比的奉獻而獲頒唐奬，她運用唐獎研究補助經費，於台北成立珍古德實驗教育機構，是全球第1所落實根與芽理念的小學。

珍古德於今年6月來台灣，並到訪唐獎基金會，在唐獎「榮耀桌」留下珍貴簽名，唐獎基金會執行長陳振川表示，很榮幸能透過唐獎研究補助費，支持珍古德投入永續保育推動，對於國際珍古德協會推廣「透過行動點燃希望」公開演講等各項活動，唐獎也會義不容辭地協助。

珍古德有2項唐獎研究教育計畫，1項是塞內加爾東南部野生黑猩猩保育及研究計畫，其生物監控成果有助塞內加爾的黑猩猩保育工作；另1項是5年期「亞洲保育計畫」計畫，主要支持台灣、馬來西亞與印度的保育及教育工作，包括設立於亞洲第1所專注於保育和永續議題的教育實驗機構「台北市珍古德實驗教育機構」；推動「靈長類動物計畫」，藉由工作坊與研究提升大眾對馬來西亞半島靈長類動物的保育認知；印度「希望計畫」則致力於培養年輕人對自然的理解與行動力，重建人與自然的聯繫，每年並舉辦「青年論壇」，製作多元有影響力的教育素材，擴大保育意識的社會影響力。

