    首頁 > 生活

    新竹香山運動中心挨批對身障不友善 閘門僅限1小時自由進出

    2025/10/02 16:46 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市香山綜合休閒運動館正式營運後，挨批對身障者不友善，僅限時1小時就無法自由進出。（新竹市府提供）

    新竹市香山綜合休閒運動館正式營運後，挨批對身障者不友善，僅限時1小時就無法自由進出。（新竹市府提供）

    新竹市香山綜合休閒運動館今年8月底好不容易完工後開放試營運，並在9月12日正式營運，有市民在臉書社團「新竹爆料公社」發文指，家中身障者長輩持愛心卡進場運動，但運動館委外業者在出入口處閘門僅有1小時可自由刷卡進出，超過時間就得請櫃台前來協助開門，造成身障者不便；痛批是美意打折扣。市府教育處回應，運動館已調整出入口閘門設定，愛心卡民眾可憑櫃檯兌換的QRcode票自由進出。

    有網友在臉書社團「新竹爆料公社」發文，指香山區終於有運動場館，試營運期間他的家人每天都去體驗，自從9月12日正式營運後，家中身障者長輩發現，民眾進場運動須由出入口處刷卡，但委外業者僅提供民眾1小時刷卡自由進出的時間，若超時想去喝水、上廁所，就得麻煩櫃台協助開門。

    網友提到，這項設定對身障者來說很不便且不友善，即使身障者持愛心卡進入運動中心全程免費，總不能進出得不斷要求櫃台幫忙，工作人員也很辛苦，也讓市府美意打折，希望市府能體察民意改善。

    教育處表示，針對市民反映身心障礙者入館使用相關情形，已要求營運廠商檢討，調整友善措施，目前持愛心卡民眾可憑櫃檯兌換的QRcode票自由進出，另運動中心也會安排人力，協助現場身障者。將持續蒐集市民意見，並依據實際需求進行改善，提供市民方便性，落實公共服務初衷。

    新竹市香山綜合休閒運動館正式營運後，挨批對身障者不友善，僅限時1小時就無法自由進出。（新竹市府提供）

    新竹市香山綜合休閒運動館正式營運後，挨批對身障者不友善，僅限時1小時就無法自由進出。（新竹市府提供）

    新竹市香山綜合休閒運動館正式營運後，挨批對身障者不友善，僅限時1小時就無法自由進出。（新竹市府提供）

    新竹市香山綜合休閒運動館正式營運後，挨批對身障者不友善，僅限時1小時就無法自由進出。（新竹市府提供）

