普發萬元現金10月底領得到？ 行政院：儘速執行

立法院預計10月中旬三讀普發萬元現金的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」三讀，各界關注是否10月下旬就可普發萬元現金，對此，行政院發言人李慧芝今（2）日在院會後記者會表示，依照特別條例第9條規定，特別預算公布後一個月內須開始執行發放作業，因此，只要立法院完成審查並三讀通過、總統隨即公布，政府將「盡速執行」發放現金。

立法院明（3）日將邀請行政院長、主計長、財政部長、經濟部長等首長列席，報告「強化國安韌性特別預算案」並備質詢，之後交付審查，而立法院財政委員會也已排定8日、9日召開聯席會議審查，若能順利於9日送出委員會，立法院長韓國瑜可望儘速召集朝野協商，立院人士預估，全案可能中下旬三讀通過。

對於普發現金的進度？李慧芝表示，行政院已同步進行相關準備工作。依照特別條例第9條規定，特別預算公布後一個月內須開始執行發放作業，因此，只要立法院完成審查並三讀通過、總統隨即公布，政府將「盡速執行」發放現金。

