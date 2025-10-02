為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉義縣第一所兒少安置機構安仁家園 歡慶15週年

    2025/10/02 16:27 記者林宜樟／嘉義報導
    安仁家園感謝各界的支持，給予兒少安全的環境成長。（嘉義縣政府提供）

    天主教「安仁家園」是嘉義縣第一所兒少安置機構，提供兒童及少年安全、穩定與溫暖的生活環境，陪伴孩子在困境中成長，邁向獨立自立之路；今天安仁家園舉辦成立15週年紀念活動，透過影片與故事分享、回顧家園15年來的歷程點滴，感謝長期支持與協助的各界人士，讓孩子們能健康成長、勇敢追夢。

    安仁家園今天在縣府創新學院以「陪伴‧成長‧希望」為主題舉辦15週年紀念活動，天主教嘉義教區主教浦英雄、安仁家園院長謝孟潔、縣長翁章梁、縣議會副議長陳怡岳、六腳鄉長黃鉦凱等一同參與，大同國小弦樂團及曉明幼兒園帶來表演節目，安仁家園受扶助的孩子演出舞台劇「現在，我想見你」，並發表師生攜手創作的有聲繪本「森之家園 We Are Family」，展現豐富的想像力與創意。

    浦英雄表示，孩子透過繪本與舞臺劇呈現自己的生命故事，展現勇氣與力量，希望在未來的道路上繼續茁壯成長，並將這份愛與希望傳遞出去；天主教台北總教區總主教鍾安住獻上祝福與回顧，想到當年看見荒廢多時的天主堂，夢想因而開始萌芽，讓困境中的孩子擁有安全、溫暖、充滿愛的家；謝孟潔說，孩子們的創作源自於過往生命經驗的積累，因為有各界愛心人士的支援，才有機會讓孩子們的聲音被看見、被聽見。

    翁章梁說，在安仁家園成立之前，縣內需要安置的孩子往往必須送往外縣市，如今安仁家園已是許多孩子在面對人生重大變故時的避風港，提供安全、溫暖的成長環境，陪伴他們走過人生低谷。

