    100％原果製成 「高雄首選香蕉脆片」全台小7上架熱賣

    2025/10/02 16:27 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄首選香蕉脆片上架全台7-ELEVEN熱賣中。（記者陳文嬋攝）

    高雄香蕉品質好受歡迎，尤其秋蕉更加美味可口，農業局攜手「Uncle Datou 大頭叔叔」，推出「高雄首選香蕉脆片」，以旗山香蕉100％原果製成，不添加人工香精與防腐劑，完整保留天然風味與營養價值，上架全台7-ELEVEN熱賣中。

    高雄是全台重要香蕉產區，主要產區包括旗山、美濃、內門、杉林、田寮與大寮，所產香蕉品種如北蕉與寶島蕉等，果實色澤金黃、香氣濃郁、果肉細緻彈嫩，深受消費者喜愛，正值秋蕉盛產期，果肉香Q、風味絕佳，是當季鮮食首選。

    農業局輔導高雄首選電商平台與台灣本土食品品牌「Uncle Datou 大頭叔叔」攜手合作，推出「高雄首選香蕉脆片」，採用旗山香蕉100％原果製成，不添加人工香精與防腐劑，完整保留香蕉天然風味與營養價值，符合現代消費者對健康零食需求，上架全台7-ELEVEN便利商店販售，也可透過「高雄首選電商平台」購買，目前有多家大型通路持續洽談合作，未來將逐步拓展更多銷售管道，讓更多民眾買到高雄優質加工品。

    農業局長姚志旺說，「高雄首選香蕉脆片」是高雄農產品牌創新亮點，提升農產業附加價值，協助農民穩定收益與拓展市場，更是農業局推動友善農業、永續價值的具體實踐，透過產銷履歷管理、多元加工產品開發與品牌跨界合作，持續提升高雄農產市場競爭力，為農村經濟注入新動能，將持續開發更多農產新應用，攜手通路與產業夥伴，共同打造高雄農業新亮點。

    高雄首選香蕉脆片以旗山香蕉100％原果製成，不添加人工香精與防腐劑，完整保留天然風味與營養價值。（記者陳文嬋攝）

    高雄香蕉品質好受歡迎。（記者陳文嬋攝）

