北捷老婦逼讓座遭踹飛 社工逆風揭「1可能」！

北捷一名老婦逼讓座被踹的影片近日在網上瘋傳。（圖翻攝自Threads）

台北捷運近日發生「優先席」（博愛座）讓座糾紛，一名滿頭灰髮的婦人逼年輕人讓座，還揮包攻擊，卻被座位上的年輕人直接一腳踹飛。整段過程被其他乘客拍下PO網造成瘋傳，網友一面倒挺踹飛老婦的年輕男子，不過社工趙浩宏逆風指出，該名老婦的行為其實有點像失智症前期，直言暴力相向不是溝通的好方法

針對最近的北捷讓座風波，趙浩宏在臉書發文坦言看了有點難過，「這位老太太的行為有點像過世的長輩失智症前期的樣貌，然後直接被踹飛… 希望不要回去發現內傷或血塊，老人家很可能一撞到過兩天就過世。固執其實也不是長輩可以控制的，而每個人都會老，不知道這樣是不是逆風，但我還是想說，與長輩暴力相向真的不是一件好事，而且這是暴力傷害，是犯罪行為，一堆鄉民在底下正向支持這樣的行為真的也不是很健康，只會增加世代間衝突。」

請繼續往下閱讀...

「暴力相向不是溝通的好方法，相關影片傳開後，留言區一面倒覺得男子用暴力行為很解氣，表示支持。甚至還有KOL留言支持，真的覺得很無奈。不過這個老人看起來有點生病的感覺，很固執又動手動腳，晃來晃去多管閒事，這些都很像失智症前期症狀。」

他接著說：「其實，很多長者的『固執』不只是個性問題。醫學上早就指出，隨著老化，大腦額葉功能退化，會讓人更難彈性思考、更容易堅持己見。這代表，他們的固執，有時是一種需要被理解的老化現象。但是，理解並不代表可以容忍暴力，應該適時的通報管理單位處理。然而，不管多麼不合理的要求，都不該用拳腳來回應，更何況男子的猛踹動作力道非常大，在大家探究這名老人是欺負女性的慣犯時，這名男子不也是欺負老人？而且遠大於長輩的力道，直接把長輩踹飛，是妥妥的傷害罪可以直接提告。」

最後趙浩宏表示，「暴力只會讓世代之間的對立更深，這兩年來媒體不斷渲染少數長輩的不理性行為，快速激化代間衝突，不但長輩覺得年輕人不尊重，年輕人也覺得長輩不講理，最後誰也不想再退讓，甚至容易產生情緒與暴力。其實『博愛座』的意義，不是誰坐誰讓，而是彼此的理解與體諒。長輩要的是安全感與尊嚴，年輕人要的是尊重與被看見，當我們遇到情緒有問題的長輩時，應該有所警惕，他可能需要幫助，因為有一天我們也會老，也許也成為不理解新方法的固執老人。當今社會缺少對老化行為的理解教育，也缺少教人如何在公共場合『好好對話』的機會。值得好好反思。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法