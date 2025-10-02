為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    公館圓環拆除有成效？北市府：日均事故數下降

    2025/10/02 16:30 記者甘孟霖／台北報導
    台北市長蔣萬安（中）主持道安會報。（記者甘孟霖攝）

    台北市長蔣萬安（中）主持道安會報。（記者甘孟霖攝）

    為改善基隆、羅斯福路口車禍事故案件，台北市政府拆除公館圓環，北市交通大隊今（2日）於道安會報上說明，過往平均每日0.756案事故，但拆除至今4天平均每天0.25起，數據有所下降。台北市長蔣萬安說，拆圓環是該做的事情，不要因為外界質疑就陷入父子騎驢情況，如今交通略有回復，仍要持續優化改善，兼顧效率與安全。

    交通局於道安會報中報告，9月30日公館圓環拆除首日確實造成壅塞情況，交通單位也陸續實施改善，包含行人號誌採兩段式穿越、路型微調、調整車道、號誌動態連鎖等。目前上下午尖峰時段，車流水準已經大致回復到圓環拆除之前。

    蔣萬安表示，首日上午大塞車後，當天晚上交通單位就趕快做修正優化，基本上這類大型改造都要等2週調整，才會逐漸上軌道，感謝各單位辛勞。他並勉勵市府同仁，不要因為外界質疑就陷入父子騎驢困境，這都需要時間處理，請交通局持續觀察，兩週內找出最優模式。

    他並提及，明天中秋連假，下午就會有車潮湧入，要請各單位協助路口疏導，並提前宣導，也強調「行百里者半九十」，今天雖然大致順暢，還是不能鬆懈，希望讓該路口更安全順暢。

