為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    斥資1.2億打造「雙救助塔」 雲林四湖分隊、特搜隊2027年完工

    2025/10/02 16:23 記者黃淑莉／雲林報導
    斥資1.2億元，雲林縣消防局四湖消防分隊新建廳舍動工，預計2027年底完工。（記者黃淑莉攝）

    斥資1.2億元，雲林縣消防局四湖消防分隊新建廳舍動工，預計2027年底完工。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣消防局四湖消防分隊廳舍經鑑定為危樓，經縣府爭取獲內政部補助4000萬元，另縣府自籌8000萬元，總計1.2億元辦理新建工程，今（2）日動工，預計2027年12月完工。消防局長林文山表示，新廳舍為雙救助塔外觀，未來除四湖消防分隊，也將設置雲林縣特種搜救大隊，投入縣內及支援外地的重大救災工作。

    四湖消防分隊位在四湖市區中山路上，廳舍屋齡已有40年，建築主體破損，經鑑定為危樓，且屋內漏水嚴重，新建廳舍在現址旁，為台糖用地，共計750坪，今天動工由縣長張麗善、消防署副署長馮俊益、四湖鄉長吳勁葦等人共同主持。

    林文山指出，新廳舍為3層樓，採雙救助塔外觀，不僅上下梯便利，出勤機動高，且可供垂降等訓練，是駐防與訓練雙用的大樓，完工啟用除做四湖消防分隊廳舍，另特搜隊也會進駐，配置有無人機、機器人等高科技救災設備。

    林文山表示，四湖分隊隸屬第3大隊，3大隊轄內有亞洲最大石化廠區六輕，加上極端氣候，遇有災害需要特搜人員前往搜救，未來特搜大隊進駐可就近守護沿海居民生命財產安全，也可透過台17線東西快速道路支援其他地方救災工作，機動性高。

    張麗善指出，四湖分隊廳舍新建工程原獲內政部前瞻計畫分2年共補助8000萬元，縣府自籌4000萬元，中央今年通知取消第2年的4000萬補助，為確保消防人員安全，縣府再補足4000萬元，感謝縣議會支持，讓新建工程能順利動工。

    四湖消防分隊新廳舍採雙救助塔設計，完工後做四湖分隊廳舍，雲林特搜大隊也會進駐。（圖由雲林縣消防局提供）

    四湖消防分隊新廳舍採雙救助塔設計，完工後做四湖分隊廳舍，雲林特搜大隊也會進駐。（圖由雲林縣消防局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播