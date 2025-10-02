斥資1.2億打造「雙救助塔」 雲林四湖分隊、特搜隊2027年完工

斥資1.2億元，雲林縣消防局四湖消防分隊新建廳舍動工，預計2027年底完工。（記者黃淑莉攝）

雲林縣消防局四湖消防分隊廳舍經鑑定為危樓，經縣府爭取獲內政部補助4000萬元，另縣府自籌8000萬元，總計1.2億元辦理新建工程，今（2）日動工，預計2027年12月完工。消防局長林文山表示，新廳舍為雙救助塔外觀，未來除四湖消防分隊，也將設置雲林縣特種搜救大隊，投入縣內及支援外地的重大救災工作。

四湖消防分隊位在四湖市區中山路上，廳舍屋齡已有40年，建築主體破損，經鑑定為危樓，且屋內漏水嚴重，新建廳舍在現址旁，為台糖用地，共計750坪，今天動工由縣長張麗善、消防署副署長馮俊益、四湖鄉長吳勁葦等人共同主持。

請繼續往下閱讀...

林文山指出，新廳舍為3層樓，採雙救助塔外觀，不僅上下梯便利，出勤機動高，且可供垂降等訓練，是駐防與訓練雙用的大樓，完工啟用除做四湖消防分隊廳舍，另特搜隊也會進駐，配置有無人機、機器人等高科技救災設備。

林文山表示，四湖分隊隸屬第3大隊，3大隊轄內有亞洲最大石化廠區六輕，加上極端氣候，遇有災害需要特搜人員前往搜救，未來特搜大隊進駐可就近守護沿海居民生命財產安全，也可透過台17線東西快速道路支援其他地方救災工作，機動性高。

張麗善指出，四湖分隊廳舍新建工程原獲內政部前瞻計畫分2年共補助8000萬元，縣府自籌4000萬元，中央今年通知取消第2年的4000萬補助，為確保消防人員安全，縣府再補足4000萬元，感謝縣議會支持，讓新建工程能順利動工。

四湖消防分隊新廳舍採雙救助塔設計，完工後做四湖分隊廳舍，雲林特搜大隊也會進駐。（圖由雲林縣消防局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法