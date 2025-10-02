為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    南二段將開放！風災重創花蓮瓦拉米 玉山東部園區續封閉

    2025/10/02 16:02 記者劉濱銓／南投報導
    風災重創花蓮，玉山東部園區瓦拉米步道，因多處崩坍阻斷、溪水暴漲，以致東部園區持續封閉。（玉管處提供）

    樺加沙颱風遠颺，玉山國家公園陸續開放主群峰、八大秀等登山路線，長程路線南二段也將在4日開放，惟風災重創花蓮，導致東部園區瓦拉米步道多處崩坍阻斷，就連與花蓮相通的新康橫斷、馬博橫斷路線也持續封閉，玉管處將待修復後才對外開放。

    玉山國家公園管理處近期巡視瓦拉米步道，不僅從登山口進入後出現多處崩坍、沖蝕溝，還有溪水暴漲阻礙通行，甚至聯外道路也有多處坍方，目前持續封閉。

    玉管處表示，近日陸續開放玉山主群峰線、八通關線至八通關山，以及秀姑巒線至秀姑巒山、大水窟山等，4日起也將恢復南二段線登山活動。

    至於南部園區的南橫三山及關山步道，則受南橫公路崩坍影響，目前仍封閉不開放，另在長程路線的新康橫斷、馬博橫斷，還有八通關越嶺道，由於路線都涉及東部園區，考量東部山區步道尚未修復且不穩定，因此持續封閉，後續待搶修完畢才會開放。

    風災重創花蓮，玉山東部園區瓦拉米步道，因多處崩坍阻斷持續封閉。（玉管處提供）

