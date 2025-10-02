需返花蓮協助家園重建原住民 宜縣提供1萬元扶助金

花蓮災情嚴重，宜蘭縣政府今宣布，針對設籍宜縣且因此次災害需返鄉協助清理及家園重建的原住民族人，提供1萬元返鄉重建生活扶助金。（資料照）

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪因堰塞湖潰流，導致嚴重災情，對當地居民造成重大衝擊。宜蘭縣政府今宣布，針對設籍宜縣且因此次災害需返鄉協助清理及家園重建的原住民族人，提供1萬元返鄉重建生活扶助金。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，花蓮災情不僅牽動全台，也引發鄰近縣市深切關注，宜蘭作為東部相鄰縣市，將與花蓮縣族人同胞同心協力，共度難關，縣府已責成原住民族事務所與社會處啟動救助程序，協助宜縣族人儘速完成扶助金申請作業。

請繼續往下閱讀...

縣府表示，補助對象為設籍宜蘭縣的原住民族人，其本人、配偶及三親等家庭成員，若為花蓮堰塞湖災害的受災戶，且須返鄉協助清理及家園重建，均可提出申請，每戶以1人申請為限，核定後補助1萬元。

縣府指出，申請將秉持「快速救援、簡便申請、攜手互助」原則，為簡化程序、加快撥款流程，申請者免附財力證明，僅須提供受災照片，或由政府機關、村里長開立的受災證明文件，縣府將啟動專案審查機制，快速審核、即時撥付，詳情請洽宜蘭縣原住民族事務所，電話03-9253995分機4203陳社工督導員。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法