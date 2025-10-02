桃園登革熱防疫人員遭民眾作勢攻擊 張善政：不配合最高可罰30萬

桃園市本土登革熱案例累積4例，衛生局、環保局等單位加強防疫工作。（擷取自張善政臉書）

桃園市今年已累積4本土登革熱確診，其中3例研判是社區群聚感染，桃市府昨（3）日召開跨局處會議因應，持續加強防疫工作，市長張善政今天在臉書發文說，有民眾不太配合，做出作勢攻擊舉動，呼籲民眾配合主管機關防疫工作，如有拒絕、規避或妨礙防疫工作，依傳染病防治法最高可處30萬元。

張善政說，桃園出現本土登革熱疫情，市府團隊已由副市長王明鉅召開跨局處專案小組，與中央疾管署密切合作，全力防堵疫情擴散，目前，衛生局已經啟動緊急防治措施，包括第1時間針對病例的居住地及活動地，展開孳生源擴大加強檢查與消毒，並聯合環保局、區公所及里長，針對病例住家50公尺範圍內進行孳生源清除與化學防治，並擴大到100公尺，全面進行社區孳清、消毒與衛教宣導，同時加強周邊居民的健康監測及確診病例的里民抽血檢驗，降低疫情蔓延風險。

張善政說，今年1到8月衛生局與環保局合作，也完成病媒蚊稽查2萬8380次、孳生源清除動員22萬6255人次、清理髒亂點3189處、移除積水容器3萬4200個。

張善政提醒，「登革熱防治需要每1位市民的參與」，請大家務必落實「巡、倒、清、刷」原則，檢視家中及戶外環境，是否有廢棄容器、花盆底盤、桶缸甕、帆布或廢輪胎等積水物品，若未落實孳清，依法最高可處1萬5000元罰鍰。

張善政也拜託市民，為了大家的健康，一定要體諒衛生局對執行勤務的堅持，因為前幾天有同仁反映，發生民眾不太配合並做出作勢攻擊的舉動，這實在是不應該，懇請大家應配合主管機關的防疫工作，如有拒絕、規避或妨礙防疫工作情形，依照傳染病防治法第67條第1項第3款規定，最高可裁處30萬元罰鍰，「這已經不是個人選擇問題，而是攸關整個社區的安全」。

