為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    紅到國外！北捷逼讓座老婦遭踢飛掀模仿潮 外國人：踹得漂亮

    2025/10/02 16:56 即時新聞／綜合報導
    白髮老婦逼年輕人讓開座位，還揮包攻擊，年輕人直接一腳踹倒老婦，目擊乘客PO網引發熱議。（圖翻攝自Threads）

    白髮老婦逼年輕人讓開座位，還揮包攻擊，年輕人直接一腳踹倒老婦，目擊乘客PO網引發熱議。（圖翻攝自Threads）

    台北捷運淡水信義線日前發生優先席糾紛，73歲曾姓婦人強逼年輕乘客讓座，遭拒後揮包攻擊，反被對方一腳踹飛，畫面在網路瘋傳後不僅引爆台灣討論，更延燒成國際話題。

    事發於9月29日下午，年輕乘客先將手上提袋交給旁人保管，隨後撩裙起身，一腳將老婦踹向對面的空位。相關畫面隨即在TikTok瘋傳，不少國外網友大讚年輕乘客做得好，直言是老婦有錯在先，還有人笑說「他幫老婦找到空位了，人真好」、「踹得漂亮」。

    此外，只要在TikTok與Google搜尋輸入「Tai」就會跳出「Taiwan mrt kick」。一名網友昨日將此事分享至Threads，驚呼「捷運飛踢直接紅到國外，Taiwan搜尋結果第一名居然是MRT kick」。

    貼文曝光後掀起熱烈討論，截至目前已累積14萬瀏覽、1.3萬人按讚。台灣網友紛紛笑回，「更厲害的是，各國與論風向跟台灣一樣，都大讚踢得好」、「我在新加坡也是看到當地媒體發，後來才看到Dcard開始討論」、「不要惹台灣人（？」、「大家萬聖節裝扮都想好了沒」、「什麼叫一戰成名！」

    除此之外，各大社群平台還出現模仿潮，不少年輕人跑到捷運車廂內重現「飛踢」名場面，觀看數屢破百萬。

    Google搜尋「Tai」馬上跳出北捷踹人事件的英文詞條。（擷取自Google）

    Google搜尋「Tai」馬上跳出北捷踹人事件的英文詞條。（擷取自Google）

    短影音平台TikTok上搜尋「tai」馬上跳出近日討論爆棚的北捷踹人事件。（擷取自TikTok）

    短影音平台TikTok上搜尋「tai」馬上跳出近日討論爆棚的北捷踹人事件。（擷取自TikTok）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播