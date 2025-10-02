紅到國外！北捷逼讓座老婦遭踢飛掀模仿潮 外國人：踹得漂亮

白髮老婦逼年輕人讓開座位，還揮包攻擊，年輕人直接一腳踹倒老婦，目擊乘客PO網引發熱議。（圖翻攝自Threads）

台北捷運淡水信義線日前發生優先席糾紛，73歲曾姓婦人強逼年輕乘客讓座，遭拒後揮包攻擊，反被對方一腳踹飛，畫面在網路瘋傳後不僅引爆台灣討論，更延燒成國際話題。

事發於9月29日下午，年輕乘客先將手上提袋交給旁人保管，隨後撩裙起身，一腳將老婦踹向對面的空位。相關畫面隨即在TikTok瘋傳，不少國外網友大讚年輕乘客做得好，直言是老婦有錯在先，還有人笑說「他幫老婦找到空位了，人真好」、「踹得漂亮」。

此外，只要在TikTok與Google搜尋輸入「Tai」就會跳出「Taiwan mrt kick」。一名網友昨日將此事分享至Threads，驚呼「捷運飛踢直接紅到國外，Taiwan搜尋結果第一名居然是MRT kick」。

貼文曝光後掀起熱烈討論，截至目前已累積14萬瀏覽、1.3萬人按讚。台灣網友紛紛笑回，「更厲害的是，各國與論風向跟台灣一樣，都大讚踢得好」、「我在新加坡也是看到當地媒體發，後來才看到Dcard開始討論」、「不要惹台灣人（？」、「大家萬聖節裝扮都想好了沒」、「什麼叫一戰成名！」

除此之外，各大社群平台還出現模仿潮，不少年輕人跑到捷運車廂內重現「飛踢」名場面，觀看數屢破百萬。

Google搜尋「Tai」馬上跳出北捷踹人事件的英文詞條。（擷取自Google）

短影音平台TikTok上搜尋「tai」馬上跳出近日討論爆棚的北捷踹人事件。（擷取自TikTok）

