10/1晚間北北桃YouBike大當機4萬筆異常 新北市府開罰微笑單車10萬

新北、台北、桃園市昨夜6點多起發生YouBike系統當機，故障約1小時多，導致通勤民眾無法租借車，新北市交通局簡任技正吳政諺今（2）日表示，新北市共有1萬2300筆異常，北北桃合計約4萬筆異常，3市今上午與微笑單車公司開會，要求業者詳細說明故障狀況並提出改善措施，並依契約從嚴開罰10萬元。

吳政諺說，1日YouBike系統異常事件經初步調查，應為系統更新導致程式異常，引發系統當機，業者雖於事後立即改善，並於今日凌晨0點36分全面恢復正常服務，但異常已影響許多民眾，三市嚴正要求業者應持續檢討並強化營運，以提升系統穩定性，並建立完善的異常公告與通報機制，並要研擬合理補償方案，業者須於一週內提出完整檢討與改善計畫。

新北市交通局補充，中秋節、國慶連假陸續登場，交通局會持續監督微笑單車做好資安防護、維持營運系統穩定、加強車輛調度。

