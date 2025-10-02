為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    10/1晚間北北桃YouBike大當機4萬筆異常 新北市府開罰微笑單車10萬

    2025/10/02 16:01 記者黃子暘／新北報導
    3市今上午與微笑單車公司開會，要求業者詳細說明故障狀況並提出改善措施，並依契約從嚴開罰10萬元。（新北市交通局提供）

    3市今上午與微笑單車公司開會，要求業者詳細說明故障狀況並提出改善措施，並依契約從嚴開罰10萬元。（新北市交通局提供）

    新北、台北、桃園市昨夜6點多起發生YouBike系統當機，故障約1小時多，導致通勤民眾無法租借車，新北市交通局簡任技正吳政諺今（2）日表示，新北市共有1萬2300筆異常，北北桃合計約4萬筆異常，3市今上午與微笑單車公司開會，要求業者詳細說明故障狀況並提出改善措施，並依契約從嚴開罰10萬元。

    吳政諺說，1日YouBike系統異常事件經初步調查，應為系統更新導致程式異常，引發系統當機，業者雖於事後立即改善，並於今日凌晨0點36分全面恢復正常服務，但異常已影響許多民眾，三市嚴正要求業者應持續檢討並強化營運，以提升系統穩定性，並建立完善的異常公告與通報機制，並要研擬合理補償方案，業者須於一週內提出完整檢討與改善計畫。

    新北市交通局補充，中秋節、國慶連假陸續登場，交通局會持續監督微笑單車做好資安防護、維持營運系統穩定、加強車輛調度。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播