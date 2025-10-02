為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    毛爸媽有福了！曾上北市動保處5類課程 就能抽寵物外出大禮包

    2025/10/02 16:18 記者孫唯容／台北報導
    北市動保處抽出10名幸運兒可獲得價值2000元的「寵物外出大禮包」，另外分享心得的3名獲獎者，還可獲得加碼禮磁吸快充行動電源。（圖由北市動保處提供）

    北市動保處抽出10名幸運兒可獲得價值2000元的「寵物外出大禮包」，另外分享心得的3名獲獎者，還可獲得加碼禮磁吸快充行動電源。（圖由北市動保處提供）

    台北市府今年首度舉辦「毛爸媽返校日」抽獎活動，號召今年1月至9月，曾參加動保處舉辦5類課程的飼主，即日起至10月7日趕快來登記，或是曾在台北市動物之家認養犬貓，或於台北市特定寵物業購買過寵物之飼主也能參加，將抽出10名幸運兒可獲得價值2000元的「寵物外出大禮包」，另外分享心得的3名獲獎者，還可獲得加碼禮磁吸快充行動電源。

    動保處表示，每年與社區大學合辦3季毛孩學院課程，也有「台北e大」線上課程，動物友善空間計畫則固定舉辦10場次「寵物外出禮儀」課程，也輔導台北市寵物商業同業公會「2025幸福毛小孩-人寵關係育兒先修課程」、台北市陪伴犬協會「114年度犬隻行為訓練」等課程。

    動保處今年首度舉辦「毛爸媽返校日」抽獎活動，動保處特別為飼主準備「寵物外出大禮包」10份，包含適合帶毛孩外出的野餐墊、雨傘及寵物細針梳等多樣實用好物，凡1月至9月參加過動保處舉辦或與民間團體合作等5類課程的毛爸媽，就可以登記，對象不限台北市民，在北市動物之家認養犬貓或在北市特定寵物業購買過寵物的飼主也能參加。

    動保處補充，今年10月18日動保處與台北市寵物商業同業公會更進一步合作，將在信義廣場狗活動區共同舉辦「2025臺北狗狗運動嘉年華-柯基PK大賽」，除安排有趣的狗狗競賽外，還規劃有寵物市集、獸醫師義診、犬隻行為講座，以及免費狂犬病疫苗注射等多項活動，毛爸媽除了來逛街也能帶毛孩一同參與活動。

    台北市府今年首度舉辦「毛爸媽返校日」抽獎活動，號召今年1月至9月，曾參加動保處舉辦5類課程的飼主，即日起至10月7日趕快來登記，或是曾在台北市動物之家認養犬貓，或於台北市特定寵物業購買過寵物之飼主也能參加。（圖由北市動保處提供）

    台北市府今年首度舉辦「毛爸媽返校日」抽獎活動，號召今年1月至9月，曾參加動保處舉辦5類課程的飼主，即日起至10月7日趕快來登記，或是曾在台北市動物之家認養犬貓，或於台北市特定寵物業購買過寵物之飼主也能參加。（圖由北市動保處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播