    生活

    台灣的驕傲！ 近2年青年學子拿下國際發明展284面金牌

    2025/10/02 16:02 記者林曉雲／台北報導
    台灣學生創新發明與創意設計在國際舞台上大放光彩。教育部長鄭英耀今日表示，所有得獎的青年學子皆是台灣在國際舞台上的驕傲。（圖由教育部提供）

    台灣學生創新發明與創意設計在國際舞台上大放光彩，教育部長鄭英耀今（2）日接見去年及今（2025）年在烏克蘭、波蘭華沙、韓國首爾、瑞士日內瓦等國際發明展，獲得金牌佳績的140位學生代表。鄭英耀表示，近2年來，台灣青年學子在13項國際知名發明展中表現亮眼，共勇奪284面金牌，其中169件作品已取得中華民國專利證書，這些成果不僅象徵個人的努力與榮耀，更是台灣在國際舞台上的驕傲。

    鄭英耀指出，青年學子展現的創意與實力，讓世界看到台灣的能量，獲獎作品不僅止於獎牌，更展現了將創意化為行動、將理想落實為具體成果的能力。他並引用台積電創辦人張忠謀的名言「創意可以有很多，但能夠成功實現才是創新」，強調唯有將想法付諸實踐，才能創造真正的價值。

    鄭英耀也表示，教育部近年積極推動技職教育與「創課精神」，鼓勵學生從觀察生活、發現問題到設計、實作、驗證，培養創新與解決問題的能力，未來將持續強化實作導向教育，完善學習倡議；拓展展示與交流平台，讓社會各界更能看見青年的創新能量；推動產學合作，協助更多作品商品化、走入生活、造福社會，並期許青年學子持續勇於創新、勇於追夢，用創意改造生活，以實作成就夢想。

    去年拿下烏克蘭國際發明展金牌，國立陽明交通大學團隊之「傳統草藥複方淨冠方展示預防SARS-CoV-2感染和減緩發炎的雙重功效」，COVID-19至今仍影響全球，該研究根據古代醫學文獻製作中草藥複方-淨冠方（JGF），臨床上可減少類似COVID-19的症狀，該發明並開發臨床蒸氣式給JGF模式，來降低小鼠肺部血管收縮素轉化酶2（ACE2）表現量，提供大眾一項新的防疫策略。成員表示，得獎意義很大，顯示科學研究能為社會帶來實際貢獻。

    此外，今年拿下馬來西亞MTE國際發明展金牌，國立雲林科技大學團隊之「廚餘轉化系統」，開發價格較市售廚餘處理設備低廉之模組化廚餘處理系統，結合水虻幼蟲養殖、養魚、水質過濾與水耕蔬菜等功能，實現高效廚餘分解及副產品回收，具經濟性與環保效益。

